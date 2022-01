După ce primul podcast cu Anamaria Prodan găzduit de Codin Maticiuc a avut parte de un succes neașteptat, actorul a decis să facă partea a doua, însă de data aceasta să-i adreseze întrebări dure invitatei sale. În podcastul „La Mijloc”, impresara și-a spus partea de adevăr și a mărturisit că încă îl iubește pe Laurențiu Reghecampf, deși el a trădat-o.

„Greșeala mea a fost că l-am iubit prea mult și că l-am ridicat prea mult. Toată viața am să-l iubesc. Toată inima mea este așa și 90% va rămâne Laurențiu Reghecampf. Este firesc!”, a declarat Anamaria Prodan.

Vedeta susține că și-a iertat soțul de nenumărate ori din cauza infidelităților, iar acesta ar fi venit de fiecare dată plângând ca să fie iertat. Anamaria Prodan mai spune că Corina Caciuc ar fi șantajat pe Laurențiu Reghecampf cu mail-uri și l-ar fi presat să divorțeze cât mai repede. Antrenorul de la Universitatea Craiova i-ar fi trimis toate mesajele soției sale.

Anamaria Prodan: „Pe actuala a ținut-o și acasă la mine”

După declarațiile impresarei, Reghe ar fi cunoscut-o pe actuala iubită într-un club din Dubai. Mai mult, antrenorul ar fi adus-o pe Corina Caciuc chiar în casa Anamariei Prodan.

„Pe actuala a ținut-o și acasă la mine. Eu am luptat până acum și am trecut mereu peste. Pentru mine, familia este cel mai important lucru de pe pământ. Familia e Dumnezeu. Cum era să-i zic eu lui Reghecampf când s-a întâmplat prima dată să plece că nu mai am nevoie de el. L-am luat și i-am explicat pas cu pas. (….) Și dacă era câștigătoare de Oscar, eu nu eram de acord să mă deranjeze una și să-mi șantajeze bărbatul dacă nu-i dă acte de divorț…”, a mai spus impresara în cadrul podcastului.

„Îl iubesc pe Dan Alexa”

A fost abordat și subiectul Dan Alexa. În presă s-a speculat că cei doi ar fi avut o relație, iar mulți ar fi susținut acest lucru. Anamaria Prodan neagă acest lucru și spune că totul a pornit de la o declarație făcută de Ionel Ganea, în care ar fi zis că impresara ar avea o relație mai specială cu antrenorul. Ganea ar fi făcut aceste declarații, după ce ar fi fost deranjat că Dan Alexa a fost ales antrenor la o echipă și el nu.

„Dacă îmi zici de Dan Alexa mă dau cu capul de masă. Îl iubesc pe Dan Alexa cum te iubesc și pe tine și pe Natanticu. Știți cum a apărut nebunia asta? Eu sunt o fire vulcanică, dacă ceva nu îmi convine, eu în secunda doi sar la bătaie. Eu cu Reghecampf nu am avut niciodată scandaluri cu bătăi”, a mai spus Anamaria Prodan.

