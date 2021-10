Anamaria Prodan, declarații neașteptate după ce s-a spus că divorțează. „Poate păcălești un fraier, dar până la urmă se trezește”

Impresara a declarat că bogăția cea mai importantă de care se bucură este familia. „Bogăția nu înseamnă Ferrari, case, mașini.

Bogăția este ce ai tu, copii superbi, familie, omenie. Ajungi la vârsta asta, ok, ai astea pentru că muncești, dar nimic nu se compară. Adevărata bogăție sunt copiii și familia”, a precizat Anamaria Prodan, pentru emisiunea amintită, potrivit Wowbiz.

„Știi ce le sfătuiesc pe fetele din ziua de azi? Să facă ceva în viață, că dacă stai întinsă în pat toată viața, poate păcălești un fraier, dar până la urmă se trezește.

Eu nu aș putea în viața asta să stau la mâna unui bărbat, să-i cer bani de tampoane. Mi se pare jenant să nu faci nimic. Trebuie să aibă o bază, o educație, ambiție, să-ți spună lumea pe nume. Trebuie să lași o urmă. Eu cred că în viața mea am lăsat o urmă adâncă”, a mai adăugat celebra impresară, pentru sursa citată.

În cadrul interviului, Anamaria Prodan a dezvăluit că se gândește serios la adopție. „Știi cât de scurtă e viața? Nici nu îți dai seama. Ai doar una, foarte scurtă. Regrete nu am.

Dacă în tinerețe aș fi avut mai multă minte, poate aș fi făcut mult mai mult în viață. Nu am ascultat de nimeni niciodată, adică am ascultat sfatul, l-am luat, dar am vrut să fac întotdeauna ca mine. Și mi-am făcut eu cucuiul meu, mi l-am tratat, a trecut. (…)

Te naști și mori singur, cât de mulți copii ai. Toată lumea spune că greșesc, dar eu trăiesc pentru copiii mei. Aș mai vrea (n.r.- să facă un copil), dar nu mai pot, gata.

Aș fi vrut. Probabil, dacă nu se grăbesc fetele, o să înfiez un copil. Cred că e cel mai frumos gest pe care îl poate face cineva pentru un suflet”, a declarat Anamaria Prodan.

