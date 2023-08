După ce s-a aflat de divorțul lor, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au aruncat cu cuvinte urâte, iar la un moment dat au ajuns chiar să se lovească. Acum, situația dintre ei s-a mai liniștit și discută de fiecare dată când e vorba despre copilul lor.

Antrenorul este acum într-o relație cu Corina Caciuc și au împreună un băiețel. Laurențiu Reghecampf a decis să pună punct căsniciei cu impresara pentru a putea fi împreună cu noua lui parteneră.

Anamaria Prodan a recunoscut că Reghe a fost marea ei iubire și că acesta va avea întotdeauna un loc în inima ei.

„Da! (n.r. a fost marea ei dragoste) Eu pe Laurențiu l-am iubit enorm și în sufletul meu va avea pentru totdeauna partea lui, pe care nimeni nu o va mai atinge. Toate amintirile noastre frumoase rămân acolo. Faptul că mi-a dăruit acest copil minunat pentru mine înseamnă foarte mult și o să cântărească mai mult decât lucrurile urâte pe care le-a făcut. Așa vreau eu, am puterea să înclin balanța cum vreau eu!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Un nou deces din cauza eșecului antidrog. România se preface că nu înțelege de ce îi mor copiii

Întrebată despre o posibilă împăcare, impresara a mărturisit că nu știe ce îi rezervă viitorul. Anamaria Prodan este convinsă că ea și Laurențiu Reghecampf sunt suflete pereche, așa cum și-au și scris pe piele.

„Acestea sunt niște lucruri pe care doar Dumnezeu le știe. Nici nu aș vrea să spun vreodată da sau nu pentru că eu cred în destin foarte mult. Cred că venim pe lume cu ceva foarte bine stabilit. Habar nu am ce se va întâmpla. Da, îl avem exemplu pe nașul meu, pe Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu. Dar asta se întâmplă la un miliard de vieți, cred. Nu știu, da, noi vorbeam că suntem suflete pereche, de asta avem și soulmate forever. (n.r. un tatuaj) Probabil că am fost suflete pereche și într-o altă viață o să facem, cumva, dacă am fost într-adevăr, să fim perfecți!”.

„A fost șoc să descoperi toată nebunia aia după 17 ani…”

Anamaria recunoaște că a greșit atunci când a anunțat divorțul de fostul soț, dar se bucură că au ajuns în cele din urmă să se înțeleagă.

„Noi vorbim orice ține de copii, avem o relație fabuloasă, nu am mai avut niciun fel de problemă de când presa a dispărut din viața noastră. A fost perfect. Discutăm orice, luăm deciziile împreună, totul este frumos, mulțumesc lui Dumnezeu!

Recomandări REPORTAJ. Cum a arătat prima zi în libertate a fraților Tate: muzică în boxe, șampanie și masaj thailandez. „Dumnezeu știe că nu am făcut nimic greșit”. Ce spun reprezentanții victimelor

A fost șoc să descoperi toată nebunia aia după 17 ani… probabil dacă și el lăsa de la el și eu lăsam de la mine, cred că nu ajungeam aici. Sunt greșeli, le-am asumat. Astăzi vorbim, după mult timp, suntem ok, luăm decizii împreună pentru copiii noștri. Orice ține de copilul nostru, dacă pot să îl ajut vreodată cu ceva știe că se poate baza pe mine. Dacă ar veni o ofertă mâine importantă, el ar fi primul pe care l-aș suna”, spunea Anamaria Prodan, în urmă cu ceva timp.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Din ce sunt făcute celebrele chiftele de la Ikea. Ingredientele secrete au fost dezvăluite

Viva.ro Ce se întâmplă acum cu Petre Roman, la 76 de ani. Oana Roman a făcut totul public: 'Are o...'

PUBLICITATE Hub de inovație și învățare continuă pentru medici

FANATIK.RO Staţiunea din România care i-a lăsat pe străini cu gura căscată. Aici s-a construit primul pod în curbă din Europa

Știrileprotv.ro Ce au observat analiștii după atacul ucrainenilor asupra navei ruse de război. S-a folosit aproape jumătate de tonă de TNT

Observatornews.ro 19 județe intră în câteva ore sub avertizări cod galben și portocaliu de vreme severă. Ploi torențiale, grindină și vijelii până duminică dimineață

Orangesport.ro Revoltă în direct, cu fotbalistul Farului prins la mijloc: "Dacă tu poţi ţipa la Hagi... S-a terminat cu tot! A fost cel mai protejat fotbalist"

Unica.ro Așa a apărut Cătălin Botezatu aseară la UNTOLD! Costumul Versace costă 3000 de dolari, dar alt detaliu a atras atenția