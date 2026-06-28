Anamaria Prodan și fina ei, Andreea Sandu au fost premiate, sâmbătă seara, la o gală care a avut loc la Brașov. Impresara a ridicat un premiu și pentru iubitul ei, care nu a putut onora invitația la eveniment.

Ce se întâmplă între Anamaria Prodan și Ronald Gavril? „Sunt mândră!”

Prezentă la un eveniment monden în acest weekend, impresara a vorbit și despre absența iubitului ei de la respectiva gală. Aceasta a explicat că boxerul Ronald Gavril se antrenează în Las Vegas pentru o nouă centură mondială WBC, meci ce va avea loc în Belgia. Impresara a urcat pe scenă extrem de mândră, ridicând trofeul atât pentru ea, cât și pentru iubitul ei, transmițând un mesaj plin de recunoștință.

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„Acest premiu este o recunoaștere a muncii mele. Este o onoare să am alături atâția oameni de valoare. Sunt mândră că reușesc să rămân în vârf. Mulțumesc și pentru premiul acordat iubitului meu Ronald Gavril. El a intrat în cantonament pentru fight-ul din Belgia. Este în America, unde se pregătește zi de zi. Mulțumim mult pentru dragostea pe care o simțim mereu, dragostea care vine din partea publicului și ne încarcă pozitiv ,”a spus Anamaria Prodan pentru Click.

Anamaria Prodan, detalii despre afacerea din Egipt, pe care o pune la cale cu fina ei

Cu acest prilej, Anamaria Prodan a decsis să se implice alături de fina sa, Andreea Sandu, într-o afacere cu potențial.

„Eu și fina mea lucrăm acum într-un proiect de dezvoltare imobiliară în Egipt. Urmează să mergem împreună să vedem apartamente, să le achiziționăm și apoi să le includem în circuitul turistic. Vom deschide o filială în Egipt și o să ne ocupăm de agenție. Egiptul se dezvoltă din punct de vedere turistic extraordinar de mult, se construiesc multe hoteluri și de ce nu, în viitor poate ne gândim să construim și un hotel”, a completat Anamaria Prodan pentru sursa mai sus menționată.

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