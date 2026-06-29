Filmul despre Michael Jackson a doborât un record istoric la box-office

Până de curând, „Oppenheimer”, filmul regizat de Christopher Nolan, era considerat cel mai profitabil film biografic realizat vreodată, cu încasări globale de 975 de milioane de dolari. „Michael” a reușit însă să depășească acest prag și să stabilească un nou record.

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Potrivit Variety, lungmetrajul a obținut 607,2 milioane de dolari pe piețele internaționale și alte 370,2 milioane de dolari în Statele Unite, ajungând la un total impresionant de 977 de milioane de dolari.

„Michael” a depășit și succesul „Bohemian Rhapsody”

Filmul a devenit și cel mai profitabil film biografic muzical din toate timpurile, depășind și „Bohemian Rhapsody”, producția lansată în 2018 despre trupa Queen, care a avut încasări de 911 milioane de dolari la nivel mondial.

Succesul a fost evident încă din primul weekend. „Michael” a debutat cu încasări de 217 milioane de dolari la nivel global, dintre care 97 de milioane de dolari doar în America de Nord. Astfel, filmul a doborât și recordul de debut pentru un film biografic muzical, depășind performanța producției „Straight Outta Compton”, lansată în 2015.

Nepotul lui Michael Jackson îl interpretează pe artist

Filmul este regizat de Antoine Fuqua și urmărește ascensiunea lui Michael Jackson, de la perioada Jackson 5 până la transformarea sa în „Regele muzicii pop”.

Jaafar Jackson la Gala premiilor BET din 2026, care a avut loc la Teatrul Peacock pe 28 iunie 2026 în Los Angeles, California. Foto: Profimedia Images

Rolul principal este interpretat de Jaafar Jackson, nepotul real al artistului, aflat la debutul său actoricesc. Din distribuție mai fac parte Colman Domingo și Nia Long, care îi interpretează pe părinții cântărețului, Joe și Katherine Jackson.

Filmul a fost criticat pentru că evită cele mai controversate episoade

Deși a fost un succes uriaș în cinematografe, „Michael” a fost criticat de o parte a presei de specialitate. Mai mulți critici au susținut că filmul prezintă o imagine prea favorabilă a artistului și evită să abordeze acuzațiile de abuz sexual formulate împotriva lui Michael Jackson în ultimii ani ai vieții sale. În schimb, producătorii au pus accentul pe reconstituirea concertelor și a videoclipurilor celebre, elemente care au atras milioane de spectatori în cinematografe.

Pe lângă recordul absolut în categoria filmelor biografice, „Michael” a devenit și cel mai mare succes comercial din istoria studioului Lionsgate, depășind „The Hunger Games: Catching Fire”, lansat în 2013. Potrivit Variety, succesul uriaș al producției ar putea deschide calea pentru cel puțin încă un film dedicat vieții lui Michael Jackson.

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