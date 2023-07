Puțini sunt cei care știu că, atunci când Reghecampf s-a despărțit de prima soție, ea a ajutat-o pe Mariana Pfeiffer.

„Noi suntem împreună de 15 ani și ceva. Eu știam că este divorțat și nu are niciun fel de legătură cu Mariana Reghecampf, după care am aflat că erau separați de foarte multă vreme, dar nu divorțaseră.

Au divorțat, într-adevăr, cu mare scandal la vremea respectivă pentru că nu a vrut să îi lase nimic. Îi luase și ei tot. Atunci, în ani am înțeles problema.

Repet, eu eram o femeie îndrăgostită. Am ajutat-o foarte mult pe Mariana pentru că el nu a vrut să îi lase nimic. Într-adevăr, nu știu dacă Mariana o să povestească vreodată, eu m-am întâlnit cu ea, am întrebat-o ce are nevoie, ce vrea pentru că ei doi nu puteau comunica.

S-au războit foarte tare. Era, cumva, firesc să cășune pe mine dar nu avea ce să spună de mine! (…) Eram Anamaria Prodan și atunci era altceva. Acesta este caracterul lui Laurențiu. Exact cum spune și Mariana, așa a făcut și cu ea, identic”, a spus Anamaria pentru Ego.

Anamaria Prodan a mai mărturisit că a preferat să îl creadă pe Laurențiu Reghecampf, deși știa și varianta Marianei, prima soție a antrenorului de fotbal.

„Eu știam, nu sunt nebună, vorbeam cu Mariana! Eu știam ce s-a întâmplat, dar trebuia să îl cred pe viitorul meu soț. Eu nu am despărțit nicio familie, nu m-am dus peste Laurențiu și nevasta lui în casă ca să îi spun: «Hai!».

Eu nu am trăit ascunsă și nu îmi făceam meseria prin Germania, nu m-am dus la ei în casă, nu stăteam ascunsă, nu au trecut doi ani și pe urmă am început să îl înjur pe Reghecampf: „Dacă nu mă iei de nevastă, dacă mă ascunzi…”.

Mesajele pe care Laurențiu Reghecampf le primea de la amantă erau jignitoare ca om, ca bărbat. Amanta se presupune că trebuie să te țină frumos! Atunci am înțeles că slăbiciunea unui om, oricât de mult lupți ca să îl înalți, nu ai cum să o repari. Acolo ține de tine ca și individ”, a mai adăugat impresara.

