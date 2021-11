Într-un interviu pentru FANATIK, Anamaria Prodan a făcut printre lacrimi noi dezvăluiri despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. După ce a aflat că fiul cel mare al antrenorului are afacere cu actuala iubită a tatălui său încă din noiembrie 2020, acum impresara îi dă dreptate lui Gigi Becali.

Anamaria Prodan și latifundiarul din Pipera nu aveau deloc o relație bună în ultima perioadă, însă chiar și așa, ea a recunoscut că Gigi Becali avea dreptate când i-a spus că Laurențiu Reghecampf o înșală.

„Acum îmi dau seama că a avut dreptate, pentru că mi-a zis de foarte multă vreme. Și nu am vrut să cred… Acum eu am aflat tot, știu tot. Tocmai pentru acest lucru Laurențiu Reghecampf nu are curaj să se uite în ochii mei”, a spus vedeta pentru Fanatik.

Anamaria Prodan, despre Gigi Becali: „Am ajuns să îl urăsc pentru ceea ce îmi spunea”

Impresara spunea că ajunsese să-l urască pe patronul de la FCSB, pentru că nu l-a crezut niciodată când îi spunea lucruri neașteptate despre soțul ei. Gigi Becali susținea că Anamaria Prodan știa despre amantele soțului ei, însă această neagă această informație.

„Nu am știut niciodată, cu el am avut niște discuții incredibile. Și nu l-am crezut niciodată și, la un moment dat, am ajuns să îl urăsc pentru ceea ce îmi spunea”, a mai declarat Anamaria Prodan.

Se pare că Laurențiu Reghecampf nu ar mai vrea să dea ochii cu soția lui după ce s-a aflat despre actuala iubită și despre faptul că va deveni din nou tată. Anamaria Prodan susține că Reghe nu se va mai întoarce niciodată la ea, pentru că știe că nu mai poate fi iertat.

Gigi Becali a făcut numeroase declarații în presă despre amantele lui Laurențiu Reghcampf, ba chiar susținea că acesta le făcea afaceri din banii familiei.

„El nu va mai veni, pentru că știe că a greșit impardonabil. El știe că noi, familia, l-am iertat de foarte multe ori. Și i-am explicat că nu este bine, și i-am explicat că atât de greu ne-a fost să ajungem aici. Și i-am explicat cât de greu mi-a fost să mă lupt cu un om ca Pițurcă, care îl făcea bețiv, cu un Gigi Becali care spune că a furat banii familiei și a făcut business-uri altor domnișoare de genul acesta, din oraș”, a mai mărturisit impresara pentru sursa mai sus menționată.

