Recent, în presă au apărut informații potrivit cărora Luca Reghecampf și Corina, actuala iubită a lui Laurențiu Reghecampf, au firmă împreună din noiembrie 2020. Din această afacere mai face parte și Asiana Peng, iubita lui Luca. Anamaria Prodan se simte trădată și consideră că fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf din prima căsătorie a mințit de frică.

Impresara mărturisește că pentru ea, Luca este ca și băiatul ei, iar acesta i-a plâns în brațe când a aflat că tatăl său divorțează de ea. În cartea Anamariei Prodan, tânărul spunea că soția tatălui său îi este a doua mamă, că o iubește și că îi mulțumește că l-a tratat ca pe propriul ei copil.

„Eu sunt în Dubai în momentul ăsta. Băiatul meu (Luca Reghecampf, n. red.) face afaceri. Am văzut în ziare o firmă, despre care nu știam, ce-i drept… Ce ai vrea să spun? Este greu de comentat, este greu de vorbit despre așa ceva. Nu știa nimeni despre asta.

Știa doar Luca Reghecampf, băiatul cel mare, băiatul meu, cel din prima căsnicie a lui Laurențiu. Încă nu mi-a spus nimic Luca, dar Luca ascultă de tatăl lui, orbește, și e normal să fie așa.

Asta e ultima pe care puteam să o văd. Din 2020 tu să ai firma, copilul meu, să aibă firmă cu amanta tatălui, iar noi în casă, eu cu Luca Reghecampf, să plângem împreună unul în brațele celuilalt…. Și Luca să fie nevoit să mă mintă de frică, dar în același timp să încerce să îi explice tatălui cine este amanta și cum o vede el… E cumplit.

Nu am vorbit nimic cu Luca, încă, pentru că am aflat când eram în Dubai. Dar pe măsură ce trec zilele îmi este din ce în ce mai greu să înțeleg ce se întâmplă și de ce. Consider că am muncit atât de mult, ani, am dat tot ce am avut pentru soțul meu, și eu, și copiii noștri, și am creat ceva unic și sunt mândră chiar și astăzi de toate aceste lucruri. Absolut toată lumea mă oprește și îmi spune „Ana, a greșit enorm”! Probabil nici Dumnezeu nu o să îl ierte pentru ceea ce a făcut. Nu știu dacă el se mai poate uita în oglindă astăzi, nu știu dacă el se mai poate uita vreodată în ochii copiilor sau în ochii mei”, a declarat Anamaria Prodan pentru Fanatik.

„Mă gândesc dacă toată această căsnicie nu a fost din partea lui o minciună și o spoială de dragoste”

Vedeta nu a crezut niciodată că soțul ei o înșală și că ar fi vreodată posibil să o părăsească pentru altă femeie. Anamaria Prodan spune că nu a simțit că Laurențiu Reghecampf a avut o viață dublă, pentru că ea a fost ocupată să-și salveze mama. De asemenea, impresara speră ca dragostea antrenorului să fi fost una reală.

„Este un mit că femeia simte, că femeia miroase. Eu am avut o perioadă foarte încărcată, am avut o perioadă cu mama mea pe care am încercat să o salvez și am fost plecată foarte mult timp. Dar am crezut că soțul meu înțelege lucrul ăsta, că mă susține, pentru că noi avem cam totul de la mama mea.

Și mi se pare… nedrept chiar și pentru mama mea, și pentru tatăl lui, care sunt morți și ne privesc de acolo de undeva… Și mă gândesc dacă toată această căsnicie nu a fost din partea lui o minciună și o spoială de dragoste, mi-e greu și să mă gândesc, mi-e greu să mă concentrez la ce am de făcut pentru că nu ai cum să înțelegi… Nici nu știu dacă ar fi cuvintele ar fi suficiente.

Când ajungi la o vârstă te gândești, la aproape 50 de ani, ai copii mari, de 22 de 21, 19, 13, și îți dorești foarte tare să îți crești nepoții, să te uiți cu mândrie la ceea ce ai făcut. Copiii tăi să fie mândri și să se mândrească cu tine… De asta spun că pentru noi e ceva cumplit”, a mai spus impresara pentru sursa mai sus menționată.

