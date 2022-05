Duminică seară, de la 22.30, telespectatorii vor avea parte de o ediție de colecție a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, invitat fiind Laurențiu Reghecampf. Fost campion cu FCSB, actualul antrenor al Universității Craiova va fi supus tirului de întrebări menite să facă lumină în diferite aspecte din viața sa, atât în ceea ce privește viața personală, cât și cariera profesională.

Răspunsuri incitante

Laurențiu Reghecampf a fost căsătorit de două ori și are trei copii, Luca, Laurențiu junior și Liam. Recentul scandal al separării de Anamaria Prodan l-a adus puternic sub lumina reflectoarelor. De fapt, mediatizatul divorț cu celebra impresară a născut și naște polemici aprinse. „Cine ar fi fost Laurențiu Reghecampf fără Anamaria Prodan?”, „Când ați încetat s-o iubiți pe Anamaria?”, „Ați mai fi divorțat dacă nu exista «episodul Alexa»”, „Cine a înșelat primul?”, „Cât contează trecutul persoanei iubite?”, „Câte milioane aveți în conturi?”, „Ce viciu are Laurențiu Reghecampf?”, „Ați urât vreodată fotbalul?” sunt doar câteva dintre întrebările adresate lui Laurențiu Reghecampf.

În promo-ul emisiunii, oferit chiar de Denise Rifai pe rețelele de socializare, apar câteva răspunsuri incitante: „Eu nu mi-am dorit niciodată ceea ce și-a dorit Anamaria!”, „Nu” – răspunsul oferit atunci când a fost întrebat dacă ar mai fi divorțat de Anamaria dacă nu exista „episodul Alexa”, „E greu de spus, pe mine nu m-a filmat nimeni” – răspunsul oferit când a fost chestionat despre cine a înșelat primul, „Contează că mie îmi place foarte mult Corina” – răspunsul oferit când a fost întrebat despre actuala sa relație.

„Soția l-a inventat și l-a pus la masa bogaților”

Anamaria Prodan nici nu a mai așteptat răspunsurile complete oferite de Laurențiu Reghecampf în cadrul emisiunii de la Kanal D. A pornit un contraatac necruțător îndreptat împotriva fostului fotbalist. Chestionată de Libertatea dacă dorește să facă vreun comentariu pe seama apariției lui Reghe la emisiunea lui Denise Rifai, impresara a avut un discurs contondent.

„Nu mă interesează oamenii de fotbal care ajung la emisiuni mondene. Îi doresc să facă de acum înainte o unime din performanța pe care a făcut-o lângă mine. Acum, se pare că numai când vorbește despre Anamaria Prodan apare și la emisiunile mondene sau în ziare. Un bărbat împlinit cu amantă și cu copil care «debordează de fericire» nu se duce la emisiuni mondene să vorbească despre fosta soție. Soție care l-a inventat și l-a pus la «masa bogăților». Dimpotrivă, o va venera și respecta toată viața! Dar este o chestie de educație și bărbăție. El a ajuns pe la Măruță, pe la Denise, pe la Cancan, să-și facă publicitate”, a început tirada Anamaria Prodan.

„Eu am fost busola lui Reghecampf”

Tonul impresarei a fost când compătimitor, când ironic, când tăios, când jignitor. „Sincer, mă doare inima că dintr-un antrenor top, care nu avea Facebook sau Instagram, care era respectat și își vedea doar de fotbal, azi a ajuns așa. Să vorbească pe ele cu toată lumea, să piardă orice legătură cu trofeele și cu fotbalul mare, să se bucure că face ședințe foto penibile. Pentru un bărbat adevărat care trebuie să fie dascăl și exemplu pentru generații de fotbaliști… Cât de mult aș încerca să-i găsesc scuze azi lui Reghe este «Așa nu»! Un bărbat adevărat stă departe de așa ceva. Nu se face de râs pentru nimic în lume. Nu ajunge subiectul de distracție al tuturor”, a continuat Anamaria.

Femeia a dorit să-și evidențieze rolul pe care l-a jucat în viața fostului soț: „Pe el l-au păcălit ușor, toți, cum au vrut. Lângă mine nu se putea așa ceva. Eu muream cu toți de gât care se apropiau de el. M-am certat cu tot fotbalul românesc, oare de ce?! Căci toți știau multe lucruri și eu voiam să le ascund. De frica și de respectul meu tăceau. Eu, Anamaria Prodan, am fost busola lui Reghecampf. Eu am muncit o viață de om să-l ajut să ajungă cineva. Eu l-am învățat că atunci când ți-ai pierdut demnitatea, bărbăția și respectul, declinul se instalează instant. De la Champions League și Europa League, azi îl vedem cum se maimuțărește și cum se duce din ce în ce mai jos. Vreau să-mi arătați un antrenor de fotbal care are așa ceva pe paginile de socializare și care merge pe la emisiuni de cancan! Nu există”.

„Bucuria lui este că mi-a copiat ședința foto”

Practic, Anamaria Prodan râde de fostul ei soț. Nu doar comparându-l cu alți colegi de breaslă, iar din discursul său reiese faptul că va fi neiertătoare cu el, cu orice prilej: „Antrenorii adevărați sunt bărbați adevărați și nici nu gândesc așa ceva. Lucescu, Olăroiu, Isăilă și lista e lungă, au făcut și fac istorie în fotbal și în viață. De ce? L-am învățat pe Reghe ceva. Cele mai importante lucruri pentru un bărbat. Demnitatea. Mândria. Profesionalismul. Seriozitatea. Puterea. Femeia de lângă tine e oglinda ta. Femeia te ridică și îți dă plus de valoare. Sau te coboară și vei ajunge râs! Toate astea trebuie să-ți guverneze viața și meseria. Lângă mine și copiii mei, Reghe a strălucit.

L-am ținut strâns și a ajuns cine era înainte, să-și dea arama pe față. Acum, va ajunge să câștige câteva sute de euro de la emisiunile mondene, dacă nu se trezește! Nu aș vrea să-l văd pe la emisiuni gen Big Brother. Repet, îmi pare rău că a ajuns așa. Bucuria lui este că mi-a copiat ședința foto, 1 la 1… Superpenibilă, unde și-a pierdut ultima umbră de respect în fața copiilor, căci de Crăciun un tată adevărat venea să-și vadă copiii, să-i strângă în brațe, să facă poză la brad, măcar așa, pentru album. Un bărbat adevărat nu se punea în asemenea situații jenante pentru nimic pe pământ”.

„Are parte de zâmbete și coate”

Anamaria Prodan a susținut mereu, după apariția scandalului, că ea a fost afectată în special din cauza presiunii la care îi sunt expuși copiii: „Îmi pare rău că în loc de performanță se ocupă de Instagram. În loc de trofee și campionate, are parte de zâmbete și coate când apare pe la restaurante. În loc de priviri admirative are parte de comentarii cumplite. El a căzut în plasa aceasta. Nu a înțeles că succesul și performanța le ai numai atunci când ești un exemplu pentru societate și, mai ales, pentru copiii tăi. Cei fără minte nu au înțeles că durerea mea și a familiei mele a fost că acest băiat, care a crescut frumos lângă noi, a intrat într-o familie uriașă, numărul 1: Prodan. A alunecat de pe Everest și este tot într-o cădere liberă. Periculoasă”.

„Cine nu a ținut pasul cu mine, a ajuns cumplit de rău”

Impresara i-a trimis un adevărat avertisment fostului soț: „Dacă observați, singura lui apariție în mass media este atunci când vorbește de încă soția lui, Anamaria Prodan. Cum altfel? Toate aparițiile lui Reghe sunt legate numai de Anamaria Prodan. Dan Alexa, mai nou, și alte personalități ale fotbalului. Fără noi nu prea are subiect. Căci bărbăția, performanța, mândria, puterea unui bărbat sunt calități uriașe cu care te naști. Când le dobândești artificial, nu rămân forever la tine. Dacă nu ai forță. Când eu, Anamaria, am plecat cu copiii de lângă Reghe… Finalul lui îl aveți azi în față. Și cu groază, zic doar atât… Cine nu a ținut pasul cu mine, a ajuns rău, cumplit de rău. Ne rugăm să-și revină, să se apuce de fotbal, să câștige din nou trofee, căci altfel nimeni nu îl va ține din amintiri.

Nimeni nu-i va mai pronunța numele și se va întoarce la Târgoviște. Unde și la Liga 2, dacă e, locul e ocupat de un alt antrenor, serios de demn. Ca să închidem această poveste tristă a lui Reghe: noi ne rugăm să-și revină, căci altfel fotbalul românesc va pierde definitiv un antrenor care, din numărul 1, merge către minus infinit. Va pierde un talent cum greu se nasc. Dacă-l va întreba un reporter smart care sunt performanțele lui din 2018 sau din 2019, a trecut ceva timp, nu mai rețin exact, până în prezent, veți vedea că trăim din amintiri!”.

„A ieșit frustrarea dintr-un bărbat nu foarte înalt”

În final, impresara a încheiat sfidător: „Anamaria Prodan a rămas numărul 1, așa va rămâne și după moarte. Eu și copiii ne așteptăm să apară zilnic să vorbească despre mine sau ei urât, căci asta poate să scoată frustrarea la suprafață dintr-un bărbat nu foarte înalt. Repet, este singura modalitate să apară într-un articol de ziar sau la o emisiune. Doar când vorbește despre mine este luat în seamă. Îmi este milă și mă rog alături de copiii mei să mai câștige niște meciuri, să-l mai țină Mihai Rotaru la Craiova, căci dacă e dat afară și de aici… Dumnezeu cu mila!”.

foto: Gsp.ro

