Xi Jinping și Donald Trump, întâlnire istorică la Beijing

Cei doi lideri și-au dat mâna la baza treptelor clădirii oficiale situate lângă Piața Tiananmen, decorată în culorile Chinei și Statelor Unite.

Ceremonia a inclus intonarea imnurilor naționale, salve de tun, gardă de onoare și un moment festiv în care sute de copii au fluturat steagurile celor două țări și au scandat: „Un bun venit, un bun venit, un bun venit călduros!”.

Vizita marchează prima deplasare oficială a lui Donald Trump în China după cea din 2017, în timpul primului său mandat la Casa Albă.

Xi Jinping: „Ar trebui să fim parteneri, nu rivali”

În deschiderea discuțiilor bilaterale, Xi Jinping a transmis un mesaj de conciliere și cooperare într-un context internațional tensionat.

„Ar trebui să fim parteneri, nu rivali, să obținem succes unii pentru alții, să prosperăm împreună și să creăm o cale corectă pentru ca țările importante ale noii ere să se înțeleagă între ele”, a declarat liderul chinez, potrivit NBC News.

Președintele chinez Xi Jinping (stânga) îi strânge mâna președintelui american Donald Trump la Marele Palat al Poporului din Beijing, joi, 14 mai 2026. Foto: Profimedia

Xi a avertizat că lumea se află „la o nouă răscruce” și a vorbit despre riscul „capcanei lui Tucidide”, concept care descrie tendința spre conflict dintre o putere emergentă și una dominantă.

La rândul său, Donald Trump a elogiat relația cu liderul chinez și a insistat asupra importanței comerțului bilateral.

„Am avut o relație fantastică, ne-am înțeles când au fost dificultăți, am rezolvat-o”, a spus Trump.

„Eu te sunam, iar tu mă sunai și, ori de câte ori aveam o problemă, oamenii nu știau când aveam o problemă, am rezolvat-o foarte repede”, a mai spus Donald Trump.

Președintele american a adăugat că delegația SUA așteaptă cu interes discuțiile privind schimburile comerciale și a subliniat că relația economică va fi „total reciprocă”.

Trump i-a spus lui Xi că așteaptă cu nerăbdare să facă afaceri cu China, spunând că a adus la summit „cei mai mari oameni de afaceri” din lume.

„Am vrut doar vârful, iar ei sunt aici astăzi pentru a vă aduce omagii dumneavoastră și Chinei și așteaptă cu nerăbdare să facă comerț și afaceri, iar acest lucru va fi total reciproc din partea noastră”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Comerțul, Iranul și Taiwanul, pe agenda summitului

Summitul SUA-China are loc într-un moment sensibil pentru relațiile dintre cele mai mari două economii ale lumii. Potrivit oficialilor americani și chinezi, discuțiile se concentrează pe comerț, tarifele vamale, controlul exporturilor, războiul din Iran și situația din Taiwan.

Înaintea întâlnirii dintre Trump și Xi, vicepremierul chinez He Lifeng s-a întâlnit în Coreea de Sud cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, pentru a discuta relațiile economice și comerciale dintre cele două state.

Din delegația americană fac parte și secretarul de stat Marco Rubio, și secretarul Apărării Pete Hegseth.

Donald Trump a venit la Beijing însoțit și de directori ai unor companii uriașe precum Goldman Sachs, Citigroup, Nvidia, Boeing și Visa.

După discuțiile oficiale, cei doi lideri urmează să participe la o vizită la Templul Cerului și la un banchet de stat organizat la Beijing.