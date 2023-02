Impresara de fotbal e de părere că Dan Alexa trebuie dat exemplu bărbaților din toată România. „Cred că dacă ceva era de menționat era faptul că încă mai există bărbați că Dan Alexa care au dat exemplu de ceva minunat, pentru că în femeie nu se da nici cu o floare. Faptul că Dan Alexa a gestionat acest conflict perfect cred că trebuia dat ca exemplu, într-o țară în care bărbații își lovesc iubite, amante, mame, pentru a-și arăta ce bărbați sunt.

Părerea mea, luați exemplu de la Dan Alexa, învățați pentru că aveți acasă fetițe, băieți și trebuie să le dați o educație. Dacă acești jurnaliști repetă la infinit o poveste în care eu am dat dovadă de înțelegere și am tăcut din gură pentru că puteam să-i dau în judecată pe toți până le luăm și sufletul din ei”, a spus ea pentru realitateasportiva.ro.

Și a continuat: „Faceți un monument să se numească Dan Alexa, monumentul educației și al bunului simț. Eu îl cunosc pe Dan Alexa și acest incident dacă s-ar repeta cu încă 100 de femei, niciodată nu ar ridică mâna să dea înapoi. Asta e educația pe care mama lui i-a dat-o.

Cei care au ieșit după acest incident au ieșit și s-au bucurat, ăștia sunt niște purtători ilegali de creier fără educație. Luați exemplu de la Dan Alexa, îi mulțumesc din suflet pentru ce s-a întâmplat în acel moment și cum a reacționat”, a mai declarat Anamaria Prodan.

De curând, dezvăluirile făcute de Dan Alexa la 4 ani de când Anamaria Prodan l-a lovit au atras atenția. Antrenorul de fotbal a comentat și el, din nou, întâmplarea, a mărturisit că l-a afectat foarte mult această situația din 2019: „Foarte mult, în special la nivelul percepției publice, ceea ce nu mi s-a părut deloc corect. Eram, totuși, un antrenor pe val, tânăr, cu trei promovări la activ, cu perspective interesante, iar lumea mă judeca strict după acel moment cu Ana. Asta chiar m-a deranjat. Dar ce pot să mai schimb?”, a spus el pentru playsport.ro.

Dan Alexa nu mai păstrează legătura cu Anamaria Prodan decât din punct de vedere profesional. Dan Alexa are în continuare contract cu impresara și este mulțumit dacă ea îl va ajuta în carieră. „Foarte rar. Nu știu dacă am vorbit de cinci ori în ultimii trei ani. Dar eu am în continuare contract cu ea. Dacă se întâmplă vreodată să-mi găsească o echipă, să fie bine pentru mine și familia mea, n-am nicio problemă să colaborăm. Pe meserie, Ana e foarte bună, nu-i poți lua meritele”, a declarat Alexa pentru sursa mai sus menționată.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi

„A fost o reacție copilărească. Greșeala mea e că reacționez la impuls. A fost o discuție despre două transferuri nereușite. M-am enervat foarte tare și m-am aprins. Dan niciodată nu ar da într-o femeie, de asta nu a ripostat. Astea sunt niște prejudecăți și niște prostii. Nu se aștepta să am o asemenea reacție. E greșeala mea, mi-o asum. Nu trebuia să fac asta, indiferent de câți nervi aș fi avut. Am de lucrat la asta. Nu știu de ce s-a înverșunat toată lumea. Toată lumea, în loc să vorbească despre Halep, vorbea despre mine. A fost o prostie. Simona scrisese istorie pentru România! Nu este o mândrie pentru mine sau pentru noi ca popor că am rivalizat cu așa ceva”, declara Anamaria Prodan la GSP Live.

„Nu e primul conflict pe care îl am cu un bărbat”

„Au fost discuții clare despre transferuri. Dan nu mi-a vorbit urât. Când s-a întâmplat asta, erau mulți oameni acolo. Mi-am cerut scuze în secunda doi. I-am zis că nu știu ce s-a întâmplat. Nu e primul conflict pe care îl am cu un bărbat. Îmi doresc atât de mult ca Dan să aibă succes, încât am avut ieșirea asta. A fost un moment de deznădejde. Sunt în continuare managerul lui. V-ați gândit vreodată că un astfel de episod ar putea umbri relația noastră, cât am construit noi doi împreună?”, mai spunea impresara.

