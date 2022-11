Deși antrenorul și-a dorit ca fosta lui parteneră să nu-i mai poarte numele de familie. Anamaria Prodan nu are de gând să renunțe la numele pe care l-a dobândit după căsătoria cu Laurențiu Reghecampf.

„Numele meu cu care am făcut istorie de-a lungul anilor este Prodan Reghecampf, în fiecare domeniu din viața mea. Atunci când voi considera că nu mai am nevoie de acest nume am să mi-l scot singură de pe pașaport. Nu trebuie să-mi dea nimeni accept pentru asta.

Ar trebui să-i fie jenă domnului Reghecampf pentru toată mizeria pe care a aruncat-o asupra acestei familii și acestui nume.

Este un capitol închis în vița mea, nu mă mai interesează nimici și nu mă interesează nici măcar să aud declarațiile sau aberațiile pe care le spune domnul Reghecampf!”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate, pentru Click!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Laurențiu Reghecampf va fi alături de Bebeto necondiționat

Antrenorul susține că își va sprijini fiul necondiționat, chiar dacă nu mai este împreună cu mama lui. Reghe a menționat-o în declarații și pe Corina Caciuc, actuala lui iubită.

Recomandări OFICIAL. Generalul Cristian Radu, adjunctul șefului IGSU, s-a pensionat la 49 de ani. Klaus Iohannis a semnat decretul. Generalul este inculpat într-un caz scos la lumină de Libertatea acum o lună

„Îi voi acorda lui Bebeto iubirea mea și întregul meu sprijin, ca și până acum, iar acest divorț nu schimbă cu nimic dragostea de părinte pe care i-am purtat-o și i-o voi purta permanent. Am încredere în faptul că el e conștient că va rămâne același Bebe pentru mine și că nu voi înceta vreodată să-l iubesc, necondiționat. Bebeto este și va fi parte din sufletul meu, din familia mea, alături de Luca, Liam și Corina”, a declarat antrenorul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Giani Kiriță, despre interlopi, jocuri de noroc și aventuri sexuale: „Andreea Tonciu a zis că am fost cel mai slab la pat. Dacă vorbesc cred că se crapă ecranul!”

Playtech.ro Imagini BOMBĂ de la NUNTA lui Reghe cu Anamaria Prodan! Ce făcea impresara, detalii INCREDIBILE

Viva.ro Incredibil, unde a fost surprins Gabi Bădălău după ce tatăl lui a fost reținut de DNA! Nu, nu era singur!

Observatornews.ro Descoperire îngrijorătoare despre maşinile second hand cumpărate din străinătate. La ce trebuie să fim atenţi

Știrileprotv.ro Accident grav în Italia. O româncă și fiica sa au murit pe loc. Cine se afla la volan și cum s-a produs tragedia. VIDEO

FANATIK.RO Maria Lucia Hohan, acuzată că a dus o viață dublă timp de 11 ani. Detalii picante din proces despre creatoarea de modă: “Au fost cel puțin 10 aventuri…”

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 28 noiembrie 2022. Leii ar fi bine să țină în trecut toate situațiile care au lăsat urme adânci asupra lor și să le dea uitării

PUBLICITATE Povestea unui ofițer care s-a întors pe mare la doar două luni după operația care l-a salvat de cancer