În podcastul „Acasă la Măruță”, de pe YouTube, Laurențiu Reghecampf a susținut că i-a părut rău că nu s-a despărțit de Anamaria Prodan după incidentul ei cu Dan Alexa, când aceasta i-a dat o palmă în public antrenorului. El a spus că a suferit mult, iar ea continuă să susțină că nu a avut niciodată vreo relația cu antrenorul.

„Eu nici nu citesc ce spune omul. Mi se pare jenant că are tupeul să iasă să vorbească. Omul este împins să spună aceste lucruri. Fetița asta îl are la mână cu numeroase lucruri rele. Este băgat în c** până la gât. Când se sparge buba la el, se duce direct la pușcărie. Omul ăsta la aproape 50 de ani nu vine să își vadă copilul. Astăzi m-am rugat de el să își vadă copilul si a zis că nu are ce să facă.

Eu cu Dan Alexa nu am avut vreo treabă, eu sunt vulcanică, nu este primul căruia i-am dat o palmă. Eu mereu mi-am cerut scuze peste aceste reacții. Alexa a fost băgat în acest scandal pentru că este cel mai bun. Ei încearcă să mă dărâme”, a declarat Anamaria Prodan la „Xtra Night Show”, conform spynews.ro.

„Am mai dat și în alți bărbați și mi-am cerut scuze, pentru că așa sunt eu, vulcanică. Voi credeți că pe mine mă dărâmă ceva? Reghe știa să facă doar toate nenorocirile de pe pământ pentru că nu avea altă educație și asta a făcut, iar eu știam doar să-l scot din toate nenorocirile. Când toți veneau la mine și îmi spuneau «vezi că are probleme mari, du-l la psiholog», eu îi spuneam «lăsați-l în pace»”, a mai povestit Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, despre Reghecampf: „Omul ăsta a trăit dirijat doar de mine”

În plus, impresara susține că Laurențiu Reghecampf a avut mai multe amante de-a lungul timpului, că ea l-a iertat mereu. „Ca bărbat pe pământul ăsta să n-ai pic de mândrie și să te râdă toate femeile din oraș. E jenant. Să-ți vezi tu iubita în situații și eu nu vorbesc numai de iubita asta, de amantă, eu îți vorbesc despre toate pe care le-a avut. Toate erau același tip. Omul ăsta a trăit dirijat doar de mine. De ce? Pentru că nu putea. De fiecare dată când apărea o astfel de femeie, omul era căzut în cap, nu te mai înțelegeai cu el”, a adăugat sexy impresara.

Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre relația Anamariei Prodan cu Dan Alexa

Toată lumea își aduce aminte de episodul în care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa, apoi de speculațiile care au existat că cei doi ar fi fost un cuplu în secret. Laurențiu Reghecampf a mărturisit acum că a fost foarte dezamăgit de soția sa la vremea respectivă, ba chiar ar fi suferit din dragoste. Antrenorul regretă că nu s-a despărțit de vedetă din acel moment. „În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu! Analizează-te pe tine. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine, iar eu am greșit mereu? Eu nu mai văd nimic, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe (n.r. – fiul lor de 13 ani), în rest nimic. M-a deranjat foarte tare scandalul cu Alexa. Îmi pare rău că nu am luat decizia încă de atunci.

Da, am suferit din dragoste. Dacă mă întrebi de episodul ăla, da, rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Anamaria poate să facă așa ceva”, a declarat Reghe la cel mai nou podcast „Acasă la Măruță”, care va fi pe YouTube duminică, 20 februarie, relatează Fanatik.

