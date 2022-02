Dacă până acum Laurențiu Reghecampf a evitat să vorbească despre viața sa personală și despre despărțirea de Anamaria Prodan, acum a acceptat invitația lui Cătălin Măruță de a veni la podcastul său. Materialul cu antrenorul de la Universitatea Craiova va apărea pe canalul de YouTube „Acasă la Măruță”, duminică, 20 februarie. Înainte de a fi difuzat episodul integral, mai multe filmări de prezentare au fost arătate publicului.

Pentru prima dată, Laurențiu Reghecampf a vorbit pe larg despre despărțirea de Anamaria Prodan. Antrenorul de la Universitatea Craiova a fost atacat în repetate rânduri de soția sa, însă a evitat de fiecare dată să-i răspundă public.

Laurențiu Reghecampf, deranjat de episodul cu Dan Alexa

Toată lumea își aminte de episodul în care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa, apoi de speculațiile care au existat că cei doi ar fi fost un cuplu în secret. Laurențiu Reghecampf a mărturisit acum că a fost foarte dezamăgit de soția sa la vremea respectivă, ba chiar ar fi suferit din dragoste. Antrenorul regretă că nu s-a despărțit de vedetă din acel moment.

„În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu! Analizează-te pe tine. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine, iar eu am greșit mereu?

Eu nu mai văd nimic, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe (n.r. fiul lor de 13 ani), în rest nimic. M-a deranjat foarte tare scandalul cu Alexa. Îmi pare rău că nu am luat decizia încă de atunci.

Da, am suferit din dragoste. Dacă mă întrebi de episodul ăla, da, rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Anamaria poate să facă așa ceva”, a declarat Reghe la cel mai nou podcast „Acasă la Măruță”, care va fi în Youtube duminică, 20 februarie, relatează Fanatik.

„Păi ce, era Ionela Prodan șeicul de la Al Wahda sau de la Al Hilal?”

Legat de acuzațiile făcute de către Anamaria Prodan, în care spune că Laurențiu Reghecampf a plecat cu ceasurile din casă, acesta spune că erau luate din banii lui. Antrenorul susține că nu i-a refuzat niciodată dorințele soției sale, indiferent de cât de costisitoare ar fi fost.

„La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Păi a vrut ceas Richard Mille. Am dat 100.000 de euro. Mie dacă-mi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro.

Ea zicea: «Sunt banii mamei». Pe bune? Păi ce, era Ionela Prodan șeicul de la Al Wahda sau de la Al Hilal? Eu i le-am cumpărat. Pot să spun tare, răspicat, tot. Și am și facturile. Cred că am 2.000 de mailuri de la Anamaria”, a continuat Reghecampf.

„Ce treabă are ea cu Corina?”

Antrenorul de la Universitatea Craiova consideră că impresara face toate aceste lucruri din răutate. Laurențiu Reghecampf a mărturisit că s-ar bucura dacă și Anamaria Prodan și-ar găsi pe cineva și s-ar liniști.

„Am auzit-o de foarte multe ori: «Eu o să-i pun numele lui Bebe, Prodan». Păi pe tine nici nu te cheamă Prodan în primul rând. O cheamă Anamaria Dumitrescu, eu am luat-o Anamaria Dumitrescu. Ea a fost căsătorită cu Tiberiu Dumitrescu.

E plină de ură, de răutate, de mojicie, vorbește foarte urât, face lucruri care la un moment dat îi vor dăuna lui Bebe. Ce treabă are ea cu Corina? Ea știe foarte bine că nu are nicio implicare Corina, pentru că eu m-am despărțit de ea.

Sunt foarte fericit, o iubesc pe Corina, o să avem un băiat împreună. Adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă și aș fi vrut ca și Anamaria să aibă parte de același lucru.

Aș fi, probabil, cel mai fericit om din lume dacă și ea ar avea o relație, probabil atunci se va potoli. Băi, dar noroc am avut de femei. Dacă îmi aduc aminte și de Mariana… (n.r. – Mariana Pfeiffer, prima soție)”, a încheiat Laurențiu Reghecampf.

