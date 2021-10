Anamaria Prodan rupe tăcerea în plin divorț: „Din afară, pare că Laurențiu Reghecampf și-a jefuit familia pentru amantă”

În presă, multe zvonuri și speculații au apărut despre povestea de iubire dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, femeia care îi va dărui acestuia un copil în curând. Antrenorul nu a ieșit public să vorbească despre iubita lui, cea cu care ar avea o relație încă din 2017, însă Anamaria Prodan da. Spune că ce trăiește familia ei acum e o mare rușine.

„Nu mă interesează de când Laurențiu Reghecampf are amante. Noi l-am considerat tatăl și familia noastră până în momentul când a decis să plece. Cred că ar trebui să-l întrebați pe el. Este o mare, mare rușine. Eu rămân șocată de ceea ce văd în ziare. Ca să poți să faci ceva de genul ăsta la vârsta asta este impardonabil. Dar, repet, sunt alegerile lui Laurențiu Reghecampf și este de datoria lui să dea explicații, dacă are de dat explicații, măcar în fața lui Dumnezeu. Sau, dacă se poate uita în oglindă, mi-aș dori să dea un mesaj de scuze familiei lui.

Nu mă interesează cine este această fată, nu mă interesează ce porecle are, nu mă interesează din ce mediu vine, nici câți ani are. Nu vreau să vorbesc, pentru că eu dau valoare tuturor persoanelor despre care vorbesc. Tocmai de aceea nu am să pronunț numele acelei fete. Înțeleg că are o mare problemă și încearcă să iasă în evidență pe toate căile, cu ordonanțe, cu reclamații… Pentru noi, nu există. Nu ne interesează efectiv și familia Prodan niciodată nu o să se uite către așa ceva.

Este impardonabil că Reghecampf și-a băgat copilul – copilul nostru – în așa ceva. Probabil ăsta este un lucru pe care nici Dumnezeu nu-l va ierta foarte curând. Pentru noi, sunt niște lucruri oribile care ies la suprafață. Noi suntem siderați. Nu ne-am gândit vreodată că el ar putea face așa ceva.”, a declarat Anamaria Prodan, vizibil deranjată de întreaga situație prin care trece.

Recent s-a zvonit și că Laurențiu Reghecampf i-ar fi blocat impresarei accesul la conturile cu bani din Dubai. Ea a spus acum că despre acest aspect va vorbi doar în instanță. „Despre bani, acces și așa mai departe, voi vorbi în instanță. Astea sunt strict problemele familiei. Aici mă voi opri, pentru că deja este mult prea urât și, repet, am un copil cu Laurențiu Reghecampf, care aș vrea să fie mândru de tatăl lui.”, a mărturisit ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„În acest moment, familia refuză să creadă că se întâmplă lucrurile astea, refuză să creadă că Laurențiu a fost implicat în așa ceva, refuză să creadă că, în timpul căsnicie, face copii cu altcineva, refuză să creadă că, în timpul căsniciei, deschide firme copiilor noștri cu altcineva, cu amante și așa mai departe.

Din afară, pare că Laurențiu Reghecampf și-a jefuit familia pentru amantă. Faptul că Laurențiu nu vorbește despre asta este un lucru ciudat. Faptul că el nu confirmă aceste lucruri înseamnă că, deocamdată, nu este adevărat. Când se vor confirma aceste lucruri, avocații noștri, ai familiei, vor avea de lucru.”, a mai adăugat impresara în interviul pentru Pro TV.

Averea Anamariei Prodan și a lui Reghe, după divorț

Într-o emisiune de televiziune, Anamaria Prodan a anunțat ce primește Laurențiu Reghecampf la divorț. Impresarul a explicat că ea și Laurențiu Reghecampf nu au nimic de împărțit de pe urma divorțului și că nu au avut contract prenupțial.

„Toți banii mei sunt moșteniți de la mama mea. Nu avem nimic de împărțit. Laurențiu are salariul lui, dar să nu exagerăm și să spunem că a avut 7 milioane de euro salariu. Dacă pleacă din căsnicie, Reghecampf pleacă cu salariul de la Universitatea Craiova și o casă în America, atât! Anamaria Prodan este milionară! Nu eu, copiii. El? Nu știu. Lumea zice că va lua jumătate din avere. Nu! Nu avem nimic împreună. Nu am avut contract prenupțial”, a afirmat Anamaria Prodan în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

Citeşte şi:

Cum arată Loredana Groza complet nemachiată și necoafată. Imagini reale cu artista care susține că nu are nicio operație estetică

Ce i-ar fi interzis noua iubită lui Laurențiu Reghecampf. Anunțul făcut de Anamaria Prodan: „Are nişte probleme cu noi şi nu-l lasă”

Câți bani câștigă o cântăreață de muzică populară din YouTube. Și-a cumpărat o mașină de peste 100.000 de euro: „Fiecare reușită are un preț”

PARTENERI - GSP.RO FOTO I-a spus „NU” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”

Playtech.ro Valeriu Gheorghiţă, anunţ de ultimă oră despre certificatul verde. Ce s-ar putea întâmpla în România până la sfârşitul anului

Observatornews.ro „A murit mama mea, a murit mama mea!” La doar 10 ani, Valentin trebuie să înveţe să trăiască fără cea care i-a dat viaţă. Daniela s-a stins din viaţă la doar 33 de ani

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie 2021. Peștii își vor recupera curajul de a visa la un alt fel de a trăi, unul corespunzător cu aspirațiile lor

Știrileprotv.ro Mașina unei femei care a dispărut cu fiica sa acum 23 de ani a fost găsită. Ce se afla în interior

Telekomsport ALERTĂ! Comisia Europeană a cerut monitorizarea României. Există suspiciuni grave: ”Vom fi siliţi să facem acest pas”

PUBLICITATE Nike Air Zoom AlphaFly Next, pantoful campionilor!