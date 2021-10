Anamaria Prodan a afirmat că a vorbit puțin cu Laurențiu Reghecampf, după ce, în urmă cu câteva zile, mai multe site-uri au publicat imagini cu antrenorul și cu iubita acestuia, Corina Caciuc.

„Încă nu am primit actele de divorț. În ultima săptămână am vorbit foarte puțin. Ne-am spus ce aveam de spus. Am spus că e soarele nostru și așa va fi. Va rămâne mereu sufletul nostru, dar doar atât. Până la acest moment, noi am avut ceva unic. Cu siguranță s-a terminat. Pentru mine nu mai e cale de împăcare. Sunt trădată. Nu mai are ce să caute lângă mine!”, a spus Anamaria Prodan la Pro Tv, conform gsp.ro.

Un om poate să-mi facă orice, dar să nu să mă trădeze sau să mintă. Și să nu-mi trădeze familia și copiii. E o trădare fabuloasă. Nu vreau să-l iert! Anamaria Prodan:

Impresarul a explicat că ea și Laurențiu Reghecampf nu au nimic de împărțit de pe urma divorțului și că nu au avut contract prenupțial.

„Toți banii mei sunt moșteniți de la mama mea. Nu avem nimic de împărțit. Laurențiu are salariul lui, dar să nu exagerăm și să spunem că a avut 7 milioane de euro salariu. Dacă pleacă din căsnicie, Reghecampf pleacă cu salariu de la Universitatea Craiova și o casă în America, atât! Anamaria Prodan este milionară! Nu eu, copiii. El? Nu știu. Lumea zicea că va lua jumătate din avere. Nu! Nu avem nimic împreună. Nu am avut contract prenupțial”, a afirmat Anamaria Prodan.

Reghecampf i-a cerut să renunțe la nume

Impresara a precizat și că antrenorul de la CSU Craiova i-a cerut să renunțe la numele Reghecampf.

„Noi am fost familia Reghecampf-Prodan. Încă suntem căsătoriți și el este capul familiei. Da, mi-a cerut să renunț la nume. Așa are el niște chestii. Și? Dar mă interesează? Eu m-am născut Anamaria Prodan”, a mai spus aceasta.

