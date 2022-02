Laurențiu Reghecampf a spus în podcastul lui Cătălin Măruță că bunurile pe care le-a luat de acasă erau plătite de el, că a făcut și el o avere cât a muncit, că a câștigat zeci de milioane de euro ca antrenor. Anamaria Prodan l-a contrazis acum pe Instagram, a spus că el a trăit pe banii familiei ei. Referitor la ceasul ei în valoare de 100.000 de euro, el a zis că i l-a cumpărat, ea a spus că singură și-i l-a luat.

„Marș Reghe limbă de aur! Te scot la lumină gâscă și te râde mapamondul. Milionar de carton! Am vrut ceas, mi-am luat ceas. Că prea ai trăit pe banii familiei mele și acum miorlăi pe la TV. Ai acte? Moluscă mică, ne vedem în Dubai, USA, România la proces. Cine fură, pur de arătări de oraș, plătește legal înzecit. Genți ai luat? Da! Din casă să le dai cadou să te bage în seamă fetele de oraș,”, a spus ea pe Instagram, conform spynews.ro.

Declarațiile oficiale făcute de Laurențiu Reghecampf

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecampf a vorbit referitor la bunurile pe care le-ar fi luat din casa lui și a Anamariei, spune că erau luate din banii lui. Antrenorul susține că nu i-a refuzat niciodată dorințele soției sale, indiferent de cât de costisitoare ar fi fost.

„La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Păi, a vrut ceas Richard Mille. Am dat 100.000 de euro. Mie dacă-mi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro.

Ea zicea: «Sunt banii mamei». Pe bune? Păi ce, era Ionela Prodan șeicul de la Al Wahda sau de la Al Hilal? Eu i le-am cumpărat. Pot să spun tare, răspicat, tot. Și am și facturile. Cred că am 2.000 de mailuri de la Anamaria”, a dezvăluit Reghecampf pe Youtube.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt în plin proces de divorț. Cei doi nu se separă legal la notar, ci la Judecătoria Buftea, acolo unde el a depus actele. La începutul lunii februarie a avut loc prima înfățișare, dar nu s-au prezentat.

