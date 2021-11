Recent, în presă s-a zvonit că Laurențiu Reghecampf i-ar fi blocat Anamariei Prodan accesul la conturile financiare ale familiei din Dubai, orașul în care au locuit ani de zile și în care au făcut diverse afaceri. Antrenorul nu a făcut deloc declarații pe marginea acestui subiect, a păstrat tăcerea de când a anunțat public că divorțează.

În schimb, impresara a făcut declarații despre presupusele hotărâri luate de soțul ei. Ea a anunțat că deja și-a angajat avocați pentru a afla ce s-a întâmplat cu conturile cu bani din Dubai. Momentan, ea nu crede toate speculațiile, nu vrea să îl vadă pe Laurențiu Reghecampf ca pe un trădător.

„Avocații mei vor merge pe firul acestei povești. Mi se pare cumplit. Este o poveste urâtă, care nu are de-a face cu numele Anamaria Prodan. Nu vreau să cobor în această mocirlă. Dacă Laurențiu a făcut așa ceva, Dumnezeu va avea grijă.

E o trădare urâtă, iar trădătorii se știe cum sfârșesc. Pentru mine, capul plecat sabia îl taie primul. Eu o duc bine, sunt fericită. Mai am un apartament aici, la Dubai. Vreau să înmulțesc averea lăsată de mama mea, am investit un milion de euro în criptomonede”, a declarat Anamaria Prodan pentru click.ro.

Anamaria Prodan e în Dubai

În urmă cu câteva zile, Anamaria Prodan a plecat din România, în plin scandal de divorț cu Laurențiu Reghecampf. A călătorit în scop profesional. Chiar luni seara, impresara FIFA a primit un premiu la Gala „ISucces Internațional”, care s-a desfășurat la celebrul „La Perle” din Dubai.

Într-o rochie neagră, foarte mulată, impresara a urcat pe scenă pentru a-și ridica premiul.

Ce afacere ar avea Luca Reghecampf și Corina, partenera tatălui lui

Recent, în presă au apărut informații potrivit cărora Luca Reghecampf și Corina, actuala iubită a lui Laurențiu Reghecampf, au firmă împreună din noiembrie 2020. Din această afacere mai face parte și Asiana Peng, iubita lui Luca. Anamaria Prodan se simte trădată și consideră că fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf din prima căsătorie a mințit de frică. Impresara mărturisește că pentru ea, Luca este ca și băiatul ei, iar acesta i-a plâns în brațe când a aflat că tatăl său divorțează de ea.

În cartea Anamariei Prodan, tânărul spunea că soția tatălui său îi este a doua mamă, că o iubește și că îi mulțumește că l-a tratat ca pe propriul ei copil. „Eu sunt în Dubai în momentul ăsta. Băiatul meu (Luca Reghecampf, n. red.) face afaceri. Am văzut în ziare o firmă despre care nu știam, ce-i drept… Ce ai vrea să spun? Este greu de comentat, este greu de vorbit despre așa ceva. Nu știa nimeni despre asta. Știa doar Luca Reghecampf, băiatul cel mare, băiatul meu, cel din prima căsnicie a lui Laurențiu.

Încă nu mi-a spus nimic Luca, dar Luca ascultă de tatăl lui, orbește, și e normal să fie așa. Asta e ultima pe care puteam să o văd. Din 2020 tu să ai firma, copilul meu, să aibă firmă cu amanta tatălui, iar noi în casă, eu cu Luca Reghecampf, să plângem împreună unul în brațele celuilalt…. Și Luca să fie nevoit să mă mintă de frică, dar în același timp să încerce să îi explice tatălui cine este amanta și cum o vede el… E cumplit.

Nu am vorbit nimic cu Luca, încă, pentru că am aflat când eram în Dubai. Dar pe măsură ce trec zilele îmi este din ce în ce mai greu să înțeleg ce se întâmplă și de ce. Consider că am muncit atât de mult, ani, am dat tot ce am avut pentru soțul meu, și eu, și copiii noștri, și am creat ceva unic și sunt mândră chiar și astăzi de toate aceste lucruri. Absolut toată lumea mă oprește și îmi spune «Ana, a greșit enorm»! Probabil nici Dumnezeu nu o să îl ierte pentru ceea ce a făcut. Nu știu dacă el se mai poate uita în oglindă astăzi, nu știu dacă el se mai poate uita vreodată în ochii copiilor sau în ochii mei”, a declarat Anamaria Prodan pentru Fanatik.

