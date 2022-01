Invitată în podcastul „La Mijloc” al lui Codin Maticiuc și al lui Cosmin Natanticu, Anamaria Prodan a vorbit pe larg despre relația ei cu Laurențiu Reghecampf. A spus că e ultima dată când face asta. Totodată, impresara a oferit amănunte și despre viitorul ei, după ce va divorța.

Șterge sau nu orice amintire cu Laurențiu Reghecampf? Casa din Snagov în care au locuit are peste tot numele antrenorului, la fel și pielea Anamariei, are multe tatuaje cu soțul. A spus acum că nu vrea să își acopere tatuajele. Se bucură că fiul ei poartă numele tatălui său, așa că Laurențiu Reghecampf jr este „salvarea” vedetei.

„(Cosmin Natanticu: Ce reprezintă tatuajele tale?) Laurențiu Reghecampf… L.R. O să le păstrez toată viața. Fiul meu e Laurențiu Reghecampf, acesta este norocul meu. Eu în toată casa i-am făcut surpriză soțului meu până să plece de acasă… am stat trei luni în România pentru că mă ruga să stau aici. Să nu vin în Dubai că e pandemie. Și să stau în România să termin casa. Peste tot este sculptat «L.R, Laurențiu Reghecampf». Peste tot, scările… e blazonul familiei. Vezi, m-a dus capul de i-am pus fiului meu același nume”, a declarat Anamaria Prodan pe YouTube, conform a1.ro.

Așadar, vedeta nu va renunța la blazonul familiei, nici la tatuajul ei de pe spate. Este vorba despre cel de pe umărul stâng în care apar Laurențiu Reghecampf, Bebeto (Laurențiu Reghecampf jr) și cele două fiice pe care ea le are din prima căsătorie, Sarah și Rebecca.

„Pentru mine, familia înseamnă totul pe pământ. Am stat ceva până am găsit artistul potrivit, profesor la școala de arte care mi l-a tatuat. Am multe tatuaje, dar ăsta a fost cumplit (…) a durut rău de tot. Am stat 9 ore și n-am făcut decât două minute pauză. S-au minunat toți”, a spus, în trecut, Anamaria Prodan despre tatuajul ei de pe spate.

