Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, care sunt în proces de divorț din anul 2021, nu ajung la un numitor comun privind separarea lor. După ce antrenorul de fotbal a depus plângere penală joi, în care a susținut că nu știe unde sunt bunurile sale în valoare de peste 600.000 de euro, impresara anunță că a fost pusă poprire pe bunurile lor comune.

Printre acestea se numără și casa de la Snagov în care au locuit împreună. „Avem poprire pe bunurile comune din cauza nenorocirilor pe care le-a făcut! (…) Există poprire pe jumătate din casă, pe toate bunurile pe care el este jumătate cu mine”, a răbufnit Anamaria Prodan în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars.

Anamaria Prodan, despre Reghecampf: „În loc să facă performanțe, e dat afară de peste tot!”

Totodată, ea a susținut că au ajuns în această situație din cauza ambițiilor lui Laurențiu Reghecampf. Ea crede că antrenorul ar fi făcut plângerea penală pentru că ar spera că ar putea face rost de bani de la ea, pentru a putea să își plătească împrumuturile.

„Probabil că neavând posibilitatea să își plătească împrumuturile, se gândește că poate mai face vreo nefăcută (…) cum a făcut cu toate mașinile, pe care le-a vândut prietenilor. (…) Voi realizați ce probleme are omul ăsta? În loc să facă performanțe, e dat afară de peste tot!

Recomandări 10 imagini din procesul lui Vlad Pascu care nu s-au văzut la TV și o absență de neînțeles: polițiștii care au permis ca un tânăr drogat să conducă pe străzi

Deci este în cap! Este fără serviciu! Voi realizați că nu mai are dreptul să antreneze la nivel mondial? Ce antrenor a mai ajuns în situația asta vreodată pe Pământ? Nu mai are voie că a câștigat Rotaru procesul”, a mai zis ea, făcând referire la cariera lui Reghecampf.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

La aceste declarații, Laurențiu Reghecampf nu a reacționat, însă el a spus zilele trecute ce bunuri i-au dispărut.

Laurențiu Reghecampf: „M-am adresat Poliției pentru că au dispărut anumite bunuri”

Printre acestea se numără o mașină Ferrari 488 GTB evaluată la peste 300.000 de euro, un Mercedes Maybach cu o valoare de peste 200.000 de euro, o barcă Mastercroft X Star 2014, evaluată la peste 100.000 de euro, și un ATV.

„Am făcut plângere penală pentru că nu știu unde este un Ferrari, nu știu unde este barca. Aveam un ATV, un skyjet, care nu mai sunt la proprietate. Maybach-ul este trecut de pe firmă pe persoană fizică fără să mă anunțe pe mine, noi fiind în firmă 50%/50%”, a spus Reghecampf pentru Gândul.

Recomandări Exclusiv. 839 de foști parlamentari primesc pensie specială. De ce numărul lor va crește, chiar dacă indemnizația a fost eliminată de CCR

Pentru cancan.ro, Laurențiu Reghecampf a declarat: „M-am adresat Poliției pentru că au dispărut anumite bunuri de valoare pe care le lăsasem în casa familiei. Bunurile la care mă refer nu sunt comune, ci îmi aparțin în totalitate sau parțial, ca asociat cu 50% în firma pe care am deținut-o împreună. Nu mă interesează cu cine locuiește în casa noastră, dacă este alt bărbat, ori dacă acesta beneficiază de bunurile respective. Ci vreau să mă asigur că nu au fost înstrăinate, așa cum am descoperit că una dintre mașini ar fi fost trecută de pe firmă pe persoană fizică, fără nicio hotărâre AGA. Pe de altă parte, anunț în premieră că am hotărât să-l acționez în judecată și pe avocatul doamnei, Oleg Burlacu, pentru prejudicierea imaginii. Acesta a afirmat că aș fi fost urmărit penal, în condițiile în care aceste date sunt totalmente false. Nu mai tolerez lipsa de bun simț, de respect!”.

Oleg Burlacu, avocatul Anamariei Prodan, a fost cel care a luat atitudine, el susține că bunurile menționate de Laurențiu Reghecampf nu au dispărut, el zice că acestea sunt la Snagov, la casa unde locuiește și acum Anamaria Prodan.

Urmărește-ne pe Google News