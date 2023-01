Anamaria Prodan a comentat zvonurile cum că l-ar fi înşelat pe Laurențiu Reghecampf pe timpul mariajului cu mai mulţi milionari români. A vorbit și despre episodul Dan Alexa, când l-a lovit pe antrenor. „Eu dacă toată viața mea mi-am dorit ceva… tu crezi că dacă eu voiam să rămân cu Alexa, cum au spus ăștia: «Ai avut o relație și trebuia să te măriți cu Alexa»…

(Moderator: Nu mai e niciun secret, toată lumea a spus că Prodanca e cu Alexa pe șest) Păi stai că prima dată am fost cu Burcă (n.r. – Ovidiu Burcă), pe urmă am fost cu Coman (n.r. – Dani Coman)… prima dată am fost cu Penescu (n.r. – Cornel Penescu), pe urmă am fost cu Neculaie de la Brașov (n.r. – Ioan Neculaie)…”, a spus impresara, care a dezvăluit și cât de gelos era Reghecampf.

„Pe urmă eram cu Gigi Becali, toată lumea spunea. Reghecampf era fiert: «Ce stai toată ziua la Palat?» Orice ar spune Gigi Becali, eu am fost feblețea lui Gigi Becali. (Moderator: Toată lumea mă întreba dacă ești cu Alexa) Dar de ce nu s-a spus până să dau în el? După ce am dat în el…

Fii atent de la ce a pornit (n.r. – conflictul cu Dan Alexa). De la Ganea, care era tot antrenorul meu, pe care îl pusesem antrenor la Voluntari. După ce l-au dat afară de la Voluntari… că ăștia erau și geloși între ei: «De ce ții mai mult la ăla, de ce îl ajuți pe ăla?». Deci aveam și din astea. Fiecare gelos pe celălalt. Bărbații sunt ca niște mici copii”, a mai declarat Anamaria Prodan în podcastul „Tare de Tot”, conform a1.ro.

Și-au refăcut viețile separat

Laurențiu Regehcampf și-a întemeiat deja o nouă familie chiar înainte de divorțul de Anamaria Prodan. El are o relație cu Corina Caciuc, dar și un băiețel împreună, pe Liam.

Și Anamaria Prodan și-a refăcut viața, într-un interviu ea a recunoscut că are un nou iubit. În urmă cu luni, Anamaria Prodan declara în diferite interviuri că nu își va reface viața amoroasă și că nu se va afișa cu alt bărbat până nu va divorța de Laurențiu Reghecampf, tatăl băiatului ei. Divorțul celor doi e aproape gata de a se pronunța oficial, iar acum Anamaria Prodan a anunțat oficial că are iubit.

Nu i-a dezvăluit numele, nici ocupația, însă a spus că bărbatul nu locuiește în România. Mai mult de atât, el i-a cunoscut deja copiii, spune că au o relație foarte bună.

Întrebată de Fanatik dacă are iubit, Anamaria Prodan a spus: „Eu când mă rog la Dumnezeu pentru ceva, chiar mi se întâmplă… Sunt fericită și am un om lângă mine care este exact cum mi-am dorit eu”, a spus ea. Și a continuat: „Momentan nu vreau să știe nimeni, în acest moment discreția este foarte importantă pentru mine și pentru copiii mei. Nu stă în România, copiii mei îl adoră, este un om minunat. Și mă face să mă simt femeie, mă face să zâmbesc, mă face să fiu sclipitoare. Pasională, așa cum am fost întotdeauna, mai puțin în ultimii ani. Dar probabil că erau atât de mari fricile și problemele încât…”, a mai dezvăluit impresara.

