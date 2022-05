Vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, căruia i-a ales numele David Liam. În fotografia din mediul online, Anca Ciota apare pe patul de spital, cu bebelușul în brațe, i-a arătat deja chipul micuțului.

„După o noapte albă, cu contracții, am ajuns la 7 dimineața la spital, iar în jur de 12.30 s-a născut David Liam. Este absolut perfect: este cuminte, papă lăptic și doarme că un îngeraș! Ne uităm la el și nu ne vine să credem ce minune am primit de la Dumnezeu”, a transmis prezentatoarea de la Kanal D.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Într-un interviu pentru Libertatea, Anca Ciota mărturisea că aștepta cu nerăbdare venirea băiețelului ei pe lume, înainte de a naște a făcut toate pregătirile. „Sunt foarte fericită că am reușit să amenajăm camera și am montant căruciorul, «scoica» și am testat toate aparatele pentru bebe (umidificator, purificator, monitor etc.) Suntem încă stângaci, dar toată lumea îmi spune că ne vom obișnui cu toate și ne vom descurca”.

Întrebată dacă va avea vreun ajutor, vreo bonă după nașterea băiețelului, ea a explicat: „Cel mai mare ajutor va fi soțul meu, dar știu că vom avea nevoie de extra susținere și două mâini în plus, așa că, bunicii sunt deja cu bagajele făcute și așteaptă nerăbdători întâlnirea cu nepoțelul. Mama mea este cea pe care ne bazăm că ne va ajuta, dar vom vedea din mers de cât de mult sau puțin ajutor va fi nevoie”.

Anca Ciota e de câțiva ani prezentatoarea rubricii Meteo de la Kanal D. Ea e căsătorită cu cântărețul Phelipe.

GSP.RO Sorana Cîrstea, după ce l-a surprins pe Ion Ion Țiriac flirtând cu fosta parteneră: „Oamenii distrug lucruri minunate”

Playtech.ro BREAKING! Mircea Brânzei, soțul Denisei de la Bambi, executat silit deși se laudă că are 7 apartamente în Dubai VIDEO

Observatornews.ro Și-au vândut două locuințe și au făcut un credit pentru o casă de 70.000 de euro. Când a fost gata a început imediat coșmarul

HOROSCOP Horoscop 31 mai 2022. Leii văd piedici acolo unde nu sunt și exagerează puțin importanța unui refuz de orice fel

Știrileprotv.ro 20.000 de români au picat într-o plasă întinsă de autorități pentru a le testa vigilența. Cu ce ofertă au fost păcăliți

Orangesport.ro Ce a păţit iubita lui Vladimir Putin. Şocul pe care l-a avut sâmbătă dimineaţă

PUBLICITATE Ce se întâmplă în spitalele private din România în următorii ani și care va fi câștigul pacienților