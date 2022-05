Interviu cu Anca Ciota, prezentatoarea rubricii meteo de la Kanal D. Naște primul copil în curând: „Planul e să mă întorc rapid la muncă”

Libertatea: Felicitări pentru sarcină. Cum te simți? Știu că ești chiar în ultima lună, foarte curând o să devii mamă pentru prima oară.

Anca Ciota: Mulțumesc tare mult! Am intrat pe ultima sută de metri, aștept din moment în moment întâlnirea cu bebelușul. Mă simt bine, deși trebuie să recunosc că imediat după Paște am sesizat schimbări vizibile. Crește burtica văzând cu ochii și am stări de somnolență. Dar, chiar și așa, am destulă energie că să îmi fac treburile și să duc la capăt proiectele în derulare.

-Ați aranjat camera bebelușului, ați făcut toate pregătirile pentru venirea lui pe lume?

-Sunt foarte fericită că am reușit să amenajăm camera și am montant căruciorul, “scoica” și am testat toate aparatele pentru bebe (umidificator, purificator, monitor etc) Suntem încă stângaci, dar toată lumea îmi spune că ne vom obișnui cu toate și ne vom descurca.

-Tu ești pregătită pentru marele moment? Viitorul tătic?

-Am zile în care mă simt pregătită și zile în care simt că sunt copleșită. Atât eu, cât și Filip, așteptăm cu nerăbdare să îl vedem și să îl ținem în brațe. Avem emoții mari!

-Ai declarat că vrei să naști natural. Ai vreo teamă legată de acest moment?

-Eu așa îmi doresc și sper- să am o naștere naturală. Dacă, Doamne ferește, apar complicații, voi lua pe moment decizia cea mai bună. Încă sunt destul de calmă în ceea ce privește nașterea, poate pentru că am avut noroc și sarcina mea a fost ușoară și atunci sper din tot sufletul că și nașterea să fie la fel și să decurgă fără complicații.

Recomandări Dintr-o forță ruinată, armata ucraineană s-a transformat într-o putere redutabilă care face față Rusiei în război. Lecția primei invazii din 2014 a fost decisivă

-După naștere vei avea un ajutor? Poate o bonă sau cineva din familie?

-Cel mai mare ajutor va fi soțul meu, dar știu că vom avea nevoie de extra susținere și 2 mâini în plus, așa că, bunicii sunt deja cu bagajele făcute și așteaptă nerăbdători întâlnirea cu nepoțelul. Mama mea este cea pe care ne bazăm că ne va ajuta, dar vom vedea din mers de cât de mult sau puțin ajutor va fi nevoie.

-Numele băiețelului l-ați ales? V-ați gândit deja la botez?

-În proporție de 90% i-am ales numele, dar îl vom dezvălui după ce se naște. Unul dintre nume a fost visat de soțul meu, iar al doilea nume e ales de mine. Legat de botez- nu am stabilit încă nimic, dar cel mai probabil va avea loc prin septembrie. Îmi doresc o petrecerea relaxată, intimă și, dacă se poate, în aer liber.

-Cum au fost ultimele luni pentru tine pe micul ecran, la Kanal D? Știu că n-ai intrat rapid în concediu prenatal.

-Încă de când am rămas însărcinată mi-am propus să rămân la meteo până în punctul în care mă simt bine și mai încap în pantofii mei cu toc. Am dus cu grație, zic eu, toate prezentările meteo chiar și așa cu burtică. Am fost în platoul știrilor până la finalul lunii a 8-a de sarcina.

Recomandări Psiholog ucrainean, despre efectele războiului asupra copiilor. „Părinții cred că e în regulă și apoi se întreabă de ce nu plânge când îi moare tatăl”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

-Plănuiești să revii rapid pe micul ecran, la rubrica meteo, sau o să stai cu micuțul doi ani acasă?

-În acest moment planul e să mă întorc rapid la meteo. Dar nu pun presiune pe mine. Aștept să văd cum mă simt, cum e viață cu bebe și voi face așa cum voi simți că e mai bine.

-Ești cu adevărat fericită acum? Ești căsătorită de ani de zile, ai un soț iubitor, copilul este pe drum, iar cariera merge că pe roate.

-Sunt foarte fericită și recunoscătoare cu viață pe care o am și cu ce am realizat până în acest moment. Consider că toată lucrurile am venit firesc, că o consecință a muncii și a acțiunilor mele. Dacă acum pot să spun că sunt fericită, de abia aștept să văd cum va fi viață în trei!!

GSP.RO Ce spune despre colegii lui hocheistul care a refuzat să cânte imnul Ținutului Secuiesc alături de jucătorii României

Playtech.ro Elena Udrea, declarații BOMBĂ! Cine și cum fură în România. A dezvăluit, în sfârșit, TOT

Observatornews.ro Complexul imobiliar de "lux" în care dezvoltatorul a construit un bloc în plus. "S-a dispus demolarea lui"

HOROSCOP Horoscop 11 mai 2022. Leii își redescoperă curajul, aspirațiile cele mai îndrăznețe, dar și puterea de a crede în propriile calități

Știrileprotv.ro Ucraina, acuzații fără precedent la adresa Occidentului. Kievul, nemulțumit

Orangesport.ro FOTO | Imagine tulburătoare din Harkov: ”Nu sunteţi oameni!” Ce au făcut militarii ruşi

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău