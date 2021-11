Prezentatoarea Meteo de la Kanal D și cântărețul Phelipe vor fi părinți pentru prima dată. Au ținut totul ascuns până acum, iar Anca Ciota a postat primele imagini cu burtica de gravidă. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 15 ani.

„Baby is coming in May, 2022. Avem emoții pe care nu le putem descrie în cuvinte. Am emoții doar când scriu aceste cuvinte și mă pregătesc să apăs butonul care dezvăluie această veste”, a scris Anca Ciota pe Instagram.

Bebelușul urmează să vină pe lume în luna mai a anului viitor. Anca Ciota este însărcinată în cel de-al doilea trimestru, iar primele trei luni de sarcină au fost destul de ușoare pentru ea.

„Totul s-a întâmplat neașteptat de repede! Parca nici nu mi-a venit să cred când am văzut ca testul de sarcină a confirmat sarcina! Am simțit că e real la prima ecografie când am și auzit inimioara bebelușului.

Suntem amandoi extrem de fericiți și nerăbdători pentru tot ce urmează. Am trecut deja de primul trimestru și până acum m-am simțit foarte bine, chiar sunt o gravidă norocoasă”, a declarat Anca Ciota, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Anca Ciota lucrează la Kanal D de 11 ani

Anca Ciota a debutat în televiziune la vârsta de 22 ani și face parte din trustul Kanal D de 11 ani. Ea a realizat reportaje și interviuri cu personalități din țară și străinătate. De asemenea, ea a prezentat și realizat rubrica „Drumul spre celebritate” din cadrul show-ului „WOWBiz”.

În prezent, Anca Ciota este prezentatoarea a rubricii de Meteo de la Știrile Kanal D.

