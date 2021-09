Anca Dumitra joacă în filmul „Complet necunoscuți”. Cum a fost experiența filmărilor în timpul pandemiei

„Complet necunoscuți”, adaptarea românească a producţiei „Perfetti sconosciuti”, în regia lui Octavian Strunilă, va putea fi vizionat din 24 septembrie în cinematografele din toată țara. Anca Dumitra, Alex Conovaru, Ada Galeș, Adrian Ștefan, Gabriel Răuță, Andreea Grămoșteanu, Leonid Doni și Catia M. Tănase dau viață unor personaje pe cât de complexe, pe atât de autentice, cu povești actuale și conflicte puternice, prezentate publicului prin dialoguri savuroase și umor fin.

„Complet necunoscuți” este un lungmetraj independent, ambițios, care a fost realizat în pandemie. Anca Dumitra joacă unul dintre rolurile principale și ea a făcut pentru Libertatea dezvăluiri despre pelicula în care performează.

Libertatea: „Complet necunoscuți” e un film ecranizat în peste 20 de țări. Cum ai primit propunerea de a juca într-un astfel de proiect?

Anca Dumitra: Am primit propunerea de a juca în „Complet necunoscuți” cu mult entuziasm, după ce am fost convinsă de Octavian Strunilă. Recunosc că mi-a fost teamă la început, aveam o preconcepție cum că ar fi trebuit să am o vârstă un pic mai mare pentru acest rol, deoarece personajul meu, Maria, are o fiică adolescentă. Și nu orice fel de adolescentă, ci una rebelă. Am mers însă pe încrederea transmisă de Octavian și mă bucur că am făcut asta.

-Ai văzut vreo ecranizare din alta țară?

-Cum să nu! Originalul l-am urmărit încă de la lansare și l-am revăzut de curând. Am urmărit totodată și varianta franțuzească, mi-au plăcut ambele, dar primul nu se uită niciodată.

-Cum ți-ai descrie personajul?

-De la imaturitate la maturitate. De la neasumare la asumare. De la neliniște la împăcare.

-Spune-ne trei lucruri preferate la personajul tău.

-Că e mamă este principalul lucru preferat.

-Cum te-ai înțeles cu colegii de platou?

-Cum ar zice colegu Gabriel Răuță: Excelent! M-am bucurat să fiu alături de ei, îi urmăream de la distanță pe unii, îmi doream să jucăm împreună și uite că s-a ivit și această oportunitate. Acum nu pot decât să mă bucur că împreună am realizat această poveste atât de frumoasă și surprinzătoare pe care oamenii o pot vedea în cinematografe din 24 septembrie.

-Cum a fost experiența filmărilor în timpul pandemiei?

O aventură în care fiecare zi începea cu mari emoții, deoarece ne testam dimineața și așteptam rezultatul cu speranța că suntem negativi și putem continua filmările.

-Ce te-a determinat să alegi meseria de actor?

N-aș ști ce m-a determinat, știu doar că asta visam și asta îmi doream de mic copil. De la 5 ani le ziceam alor mei că eu mă fac actriță. Și acum zic asta: când mă fac mare, vreau să mă fac actriță mare.

-Ce sfaturi ai pentru tinerii care vor sa devină actori?

-Dacă asta își doresc, atunci cu tot sufletul și elanul să pornească pe acest drum.

