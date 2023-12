Deși ar fi avut posibilitatea să aleagă o destinație exotică pentru sărbătorile de iarnă, prezentatoarea TV a decis să petreacă Crăciunul în atmosfera caldă și primitoare a casei din Suceava, unde va reuni familia și prietenii pentru a sărbători într-un cadru tradițional românesc.

Cu toate acestea, Anca Lungu pregătește o surpriză specială pentru Revelion, alegând să își întâmpine noul an în Grecia, mai precis la Salonic, alături de soțul ei, Harry Arampatzis. Fosta prezentatoare de la Antena 1 a cerut celor care o urmăresc pe rețelele de socializare să-i recomande locuri frumoase în Bucovina, unde să poată merge alături de soțul ei și cei doi copii.

„O săptămână până la Crăciun! Ce bucurie! Am fi putut alege nenumărate destinații, cu plaje exotice sau zăpadă multă, dar și de această dată, «acasă în Bucovina» și «acasă în Grecia» vor fi destinațiile noastre. Nu pot exprima în cuvinte bucuria imensă de a fi alături de familie, acasă, de sărbători.

De Crăciun ne vom bucura la Suceava, iar de Revelion vom vedea focurile de artificii din Salonic. Voi ce planuri aveți anul acesta de sărbători? Și pentru că voi petrece cinci zile pline la ai mei, ce locuri frumoase din Bucovina îmi recomandați, în afară de mănăstirile care sunt tot timpul pe lista noastră?”, mărturisește Anca Lungu, pe o rețea de socializare.

Fosta prezentatoare de la Antena 1 se gândește acum, în preajma sărbătorilor, la oamenii care nu mai sunt lângă ea, dar de care o leagă amintiri de neuitat. În memoria bunicii sale, Anca Lungu a făcut un gest emoționant și a împărtășit totul cu fanii ei. „Am scos din lada de zestre minunea țesută de mâinile harnice ale bunicii Adriana. Am așternut-o la poalele bradului și am simțit că bunica zâmbește de acolo de unde e acum. Poate nu întâmplător a țesut scoarța în culorile Crăciunului”, mai spune Anca Lungu.

Viața Ancăi Lungu în Franța, la cinci ani de când a părăsit România

Anca Lungu trăiește de cinci ani în Franța alături de soțul grec Harry Arampatzis și cei doi copii ai ei. Într-un interviu pentru Unica, prezentatoarea de televiziune a dezvăluit cum e viața ei acum, dar și cum reușește să muncească, căci are propria emisiune la Prima TV.

A lucrat ani de zile ca prezentatoare de știri la Antena 1, însă în anul 2018 a renunțat la televiziune și la viața ei în România pentru a porni pe un nou drum, în Franța, alături de Harry Arampatzis. Anii au trecut, iar Anca Lungu s-a acomodat deja cu viața la Nisa.

Tot timpul ei l-a dedicat familiei, soțului grec, băiețelului pe care îl au împreună, dar și fetiței sale din relația cu Ștefan Lungu. Anca Lungu a avut grijă să își țină și fanii la curent cu tot ce face pe Instagram, dar și pe blogul ei de rețete, unde și-a continuat activitatea.

Acum, dincolo de viața ei de familie din Franța, Anca Lungu a revenit la muncă. Ea are la Prima TV emisiunea „Viața are gust”, care e filmată în străinătate și care e, de fapt, un show gastronomic. De când muncește, viața vedetei are alt ritm.

„Dacă vorbim despre o zi din timpul filmărilor, atunci e o zi foarte plină. Se filmează de dimineață până seara pentru fiecare ediție, de fiecare dată într-un loc nou, cu oameni noi și povești diferite. Recunosc că aceste zile sunt solicitante pentru că sunt foarte prezentă, atentă la detalii și conectată la energia oamenilor cu care intru în contact. Sunt zile grele, dar foarte frumoase și bogate din punct de vedere al experiențelor pe care le trăiesc”, a spus Anca Lungu pentru Unica.

