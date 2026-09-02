La aproximativ 48 de ore după decesul actriței, în mediul online au apărut și primele imagini de la priveghi, urmând ca Anca Pandrea să fie înmormântată lângă Iurie Darie, în Cimitirul Sfânta Vineri din București.

„Anca Pandrea (1946–2026)! Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești. Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă. În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție.

Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Slujba de înmormântare si alte detalii le vom anunța mâine! Familia roagă presa și publicul să respecte intimitatea acestor momente grele”, a fost anunțul făcut pe 31 august 2026.

Potrivit informațiilor oferite de Libertatea, soția lui Iurie Darie și-a schimbat testamentul în urmă cu aproximativ șase ani.

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„Pe lumea cealaltă nu voi lua nimic cu mine și am vorbit cu Iura să îi lăsam casa și tot ce am strâns într-o viață finuței noastre, Simina. Mi-am scris deja testamentul și urmează să merg la un notar să îl înregistrez”, spunea Anca Pandrea în anul 2018.

Însă apoi ea s-a răzgândit și a scris în testament că îi va lăsa casa unei persoane care va avea grijă de tablourile și desenele lui Iurie Darie.

„Inițial, vorbisem să-i las casa finuței noastre. Au trecut însă ceva ani. M-am tot gândit eu: cum să poată să aibă grijă de Iura? Când eu nu o sa mai fiu, vreau ca cineva să poată avea grijă de locul unde «doarme» Iura și unde o să «dorm» și eu. Nu era civilizat să-i las o greutate pe umeri.

Cine va accepta testamentul trebuie să-și ia acest angajament în fața lui Dumnezeu și să-l respecte: tablourile lui Iura, desenele lui, să rămână la locul lor, în camera noastră”, a mai afirmat Anca Pandrea pentru Libertatea în urmă cu șase ani.

La Spynews TV Live, actorul Victor Yila a vorbit despre averea soției lui Iurie Darie, afirmând că Anca Pandrea mai avea doar casa în care locuia.

„Cu averea… singura ei avere a fost casa. Am înțeles că a fost donată casa, cu actele în regulă, nu cum spune lumea. Alții poate că aveau mare nevoie și poate că merită. Ei au rămas cu casa, a făcut un lucru bun”, a spus actorul.

Ce probleme de sănătate avea Anca Pandrea

Din câte se pare, Anca Pandrea s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă a vieții, însă nu a vorbit cu aproape nimeni despre acest lucru. Singura care știa prin ce trece actrița a fost cea mai bună prietenă a ei, aceeași persoană care i-a anunțat și decesul.

„Nici surorii sale nu i-a spus câte boli are. Nu îi spunea câte probleme sunt. Astăzi a trebuit tot eu să îi dau vestea surorii sale. Atât de greu a fost să îi anunț și toți prietenii… Este foarte greu! Mi-a spus la sfârșit că nu mai poate… A avut mai multe dorințe pe care noi o să i le ținem”, a spus prietena Ancăi Pandrea la SpyNews TV.

Printre problemele pe care le avea Anca Pandrea se regăsea și insuficiența cardiacă și respiratorie, actrița vorbind în unele interviuri despre faptul că a devenit dependentă de tubul de oxigen, care ajunsese să facă parte din viața ei de zi cu zi.

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