„Nu pot să spun că sunt adepta, că sunt pro sau contra, cred că fiecare face cum decide pentru el și dacă nu se simte bine în propria piele, atunci e important, dar nu în mod exagerat, nu susțin să arătăm toate ca trase printr-un șablon”, a spus Anca Serea pentru Spynews.

Anca Serea mărturisește că ea nu a apelat niciodată la doctorii esteticieni pentru că este un om fricos.

„Din păcate în zilele noastre se abuzează foarte mult de chirurgia estetică, eu nu am apelat până acum, din simplu motiv că sunt un om fricos, să zic așa, dar poate pe viitor chiar nu știu ce să spun, fiecare decide cel mai bine, ce i se potrivește”, a mai zis vedeta pentru sursa citată.

Ce spune Anca Serea despre căsnicia cu Adi Sînă

Anca Serea și cântărețul Adrian Sînă sunt împreună de 16 ani, iar la un moment dat au fost în pragul divorțului. Au trecut peste situațiile dificile din căsnicie, iar acum se cunosc atât de bine, încât nu mai au multe discuții în contradictoriu.

Căsătoriți din anul 2015, Anca Serea se iubește cu artistul Adrian Sînă de 16 ani. Împreună cresc șase copii, însă numai patru sunt ai cântărețului, căci fosta prezentatoare de televiziune are un băiat și o fiică din mariajului cu Filip Poplinger, un om de afaceri care s-a stins din viață. De-a lungul anilor, în spațiul public au existat și multe zvonuri cum că ei ar divorța.

Pentru prima oară, în 2022, Anca Serea a spus că da. Ea și Adi Sînă au fost la un pas de divorț. „Cred că a existat un moment sau două în care am vrut să renunțăm, dar ne-am dat seama că nu aveam un motiv suficient de serios și cred că toate experiențele astea, și acum vorbim foarte serios, ne fac să realizăm ce avem, de fapt.

Am zis că nu o să mergem mai departe, că o să ne despărțim, dar nu. Mi-am dat seama apoi că nici nu a fost adevărat”, a povestit Anca Serea în cadrul unei emisiuni de la Kanal D. Acum, după 16 ani de relație, Anca Serea se mândrește cu căsnicia pe care o are alături de Adrian Sînă.Întrebată cum reușesc să aibă un așa mariaj, ea a zis: „Nu știu dacă există un secret! În primul rând avem o comunicare foarte bună, ne iubim, încă mai există chimia aia între noi și maturitate. Cred că după 16 ani de relație am început să ne cunoaștem și să ne simțim chiar dacă nu suntem împreună, nu e niciun secret”, a spus Anca Serea pentru spynews.ro.

