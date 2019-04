„Nu am mai făcut deloc mișcare de la începutul anului, din cauza problemelor de sănătate. S-au mai remediat problemele mele, dar nu atât de mult încât să-mi permită să depun un efort. Merg la diverse proceduri, merg la masaj, dar la astea mergeam și înainte”, a declarat Anca Serea potrivit Viva!.

„Nu am de ce să mă plâng, fac ce-mi place și asta îmi da foarte multă energie și bucurie. Chiar dacă am un ritm extrem, extrem de alert, mie îmi place să cred că pot să prind toate plajele și pot să am grijă și de copii, să și gătesc, să mă duc și la coafor, să fac și întâlnirile și joburile, chiar dacă asta presupune poate pentru unii oameni niște eforturi ieșite din comun. Am foarte putine ore de somn, patru, cinci ore pe noapte, dar copiii ma tin foarte mult in priză si-mi dau super energie si lucrurile se leaga si sunt motivate sa nu renunt”, a mai spus Anca Serea.

