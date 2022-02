Anca Serea prezenta știrile din sport, la Prima TV, însă acest proiect s-ar fi încheiat pentru ea. Prezentatoarea TV ar fi primit o altă propunere din partea șefilor. Mai exact, soției lui Adrian Sînă i s-a propus să prezinte emisiunea „Supernanny”, însă aceasta nu a oferit un răspuns momentan, potrivit paginademedia.ro. Ea prezenta știrile din sport după jurnalul principal, Focus 18, în weekend.

Vedeta ar fi fost deja înlocuită pe micul ecran. Maria Iordănescu și Marina Nițoiu au preluat jurnalele de sport din weekend, pentru a o înlocui pe soția lui Adrian Sînă.

Anca Serea a fost contactată vineri, 4 februarie, de Libertatea, însă nu a oferit niciun răspuns pe acest subiect. De asemenea, paginademedia.ro a contactat-o pe prezentatoare de la Prima TV și nu a comentat informațiile.

„Mă bucur că am șansa de a lucra într-un domeniu care mi-a plăcut dintotdeauna. Am simțit că mă aflu în locul potrivit, încă de la primele probe. În plus, sunt fascinată de tot ce ține de munca în redacție, nu doar de pupitrul știrilor și îmi doresc foarte mult ca telespectatorii să prefere Focus Sport”, mărturisea Anca Serea când a început să prezinte știrile din sport la Prima TV.

După ce s-a vorbit despre plecarea sa de la pupitrul știrilor, vedeta a postat un mesaj pe rețelele de socializare. Anca Serea nu a menționat nimic despre încheierea proiectului de la Prima TV.

„Sunt lucruri pe care, câtă vreme nu le-nveți, nu le poți face. Sunt altele, câtă vreme nu le faci, nu le poți învăța. Eu cred cu tărie că atâta vreme cât trăim învățăm. Suntem datori să învățăm. Nu pentru alții, ci pentru noi înșine. Pentru a evolua, pentru a deveni versiuni mai bune ale noastre. Pentru a depăși anumite minusuri și bariere pe care nici nu le vedem de multe ori. Păstrând însă o mentalitate deschisă, încercând experiențe noi, putem să acumulăm informații neprețuite. De mare ajutor este și să învățăm de la alții, din greșelile altora. Dar, din păcate, de puține ori reușim să lăsăm orgoliul deoparte și să facem acest lucru. Sunt și multe lucruri care la prima vedere nu par importante, poate chiar nefolositoare. Dar adevărul este că în viață totul are o valoare. Pe care o aflăm, mai devreme sau mai târziu. O zi cu înțelepciune și lecții frumoase să avem! #friday ”, a scris prezentatoarea pe Facebook.

