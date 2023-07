Anca Serea a făcut publică imaginea din duș, însă nu a arătat prea multe părți ale corpului, ci a știut să le ascundă foarte bine. Poza fost însoțită și de o descriere:

„Fac un duș. Mai am de băgat trei mașini de spălat, de curățat toată încălțămintea și de refăcut bagajele pentru vacanță” , a scris Anca Serea, în dreptul pozei din cabina de duș.

Anca Serea a fost plecată în vacanță alături de familia ei numeroasă, în Viena, orașul lor preferat. Vedeta a povestit despre experiența trăită.

„Ultimele aventuri ale familiei în capitala Austriei, unul dintre orașele noastre preferate. După o cină delicioasă, seara, alături de domnișoara mea iubită, Sarah, la restaurantul (…), pe care vi-l recomand pentru panorama superbă, am încheiat ziua de ieri. Ieri de dimineață, am profitat de somnul prelungit al copiilor și am dat o fugă la shopping.

Apoi, cu mic și mare, ne-am plimbat prin minunata piață Stephansplatz din centrul orașului și am ajuns la Muzeul Jocurilor.

Noah și Moise au fost cei mai încântați să descopere diferite obiecte și istoria lor, dar recunosc că merită vizitat și de oamenii mari, căci este cu adevărat o experiență deosebită. Zilele de vacanță aici au fost răcoroase și ne-am putut bucura de multe plimbări pe jos, Viena este și va rămâne o adevărată plăcere pentru a descoperi zi de zi lucruri noi și interesante. Vă pupăm!”, a scris Anca Serea pe Instagram.

Cum o surprinde soțul

Anca Serea și Adi Sînă sunt căsătoriți de 8 ani și au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah, iar Anca mai are o fată și un băiat dintr-o căsnicie anterioară, pe Sarah și David. Prezentatoarea TV a scos la iveală amănunte neștiute din căsnicia ei cu Adi. „Și acum mai primesc, nu doar în adolescență (n.red. – bilețele de dragoste)! Primesc și de la copii, dar și de la soțul meu! Primesc și mai porcoase, dar și mai puțin porcoase!

Îmi mai dă, mesaje și bilețele. (n.r. – Adi Sînă) Le lasă peste tot, în pat, pe lângă pat, în baie, unde mă machiez. Și în mașină mi-a lăsat. Rar, nu scrie bilete toată ziua! Când nu suntem certați, mai scrie”, a declarat Anca Serea pentru Ego.ro.

