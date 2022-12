Cei doi sunt împreună de 12 ani, iar de 7 ani sunt căsătoriți. Își amintesc și acum cum s-au cunoscut, cum au început să vorbească. Pe atunci nu existau atâtea rețele de socializare ca acum, Facebook, Instagram, sau altele.

„Deși poate părea puțin ciudat, eu. Eu am fost cel care a inițiat un dialog, și drept urmare am insistat cu o adresă de e-mail, un număr de telefon, pe vremea aia nefiind Instagram. Ei i-a plăcut inteligența mea”, a declarat Adi Sînă la „Teo Show”, fiind completat de Anca Serea: „El oricum e surprinzător mereu și cred că marea lui calitate este că nu mă plictisesc niciodată cu el.

Reușește mereu să mă țină în priză. Uite că asta nu i-am mai zis-o niciodată. A venit în viața mea și nu doar în a mea, ci a noastră, când eu aveam mare nevoie de cineva și cred că el a fost norocosul omul potrivit la locul potrivit.

E un bărbat frumos, șarmant, s-a înțeles foarte bine cu copiii cei mari. Am fost norocoși că ne-am întâlnit și am avut o chimie foarte puternică pe care încercăm și acum să o păstrăm”, a spus fosta prezentatoare, care nu s-a lăsat rapid cucerită. Adi Sînă a instat cu mesajele, cu e-mailurile, până ea a acceptat să iasă la întâlnire cu el.

Artistul a vrut chiar să renunțe. „Nu a fost ușor și am fost sigur că nu voi reuși și am fost foarte aproape să renunț. De fapt, cred că am renunțat și atunci când am renunțat sau când m-am gândit că ar trebui să renunț, atunci a apărut o portiță pe care am folosit-o. Și se pare că a fost portița descuiată. Nu am crezut că va ieși cu mine la restaurant, la o cafea, am invitat-o și eram sigur că mă va refuza, așa a și făcut. Am mai insistat o dată, de două ori și în cele din urmă a acceptat”, a mai spus el.

„A existat un moment în care am vrut să renunțăm”

Sunt de 12 ani împreună, dar nu totul a fost și e roz în relația lor. Anca Serea nu s-a ferit și a recunoscut că există multe situații în care nu au aceeași părere, când se ceartă. „Cred că în ultimii doi ani atât eu, cât și Adi ne-am maturizat foarte mult și chiar dacă mai greșim uneori, pentru că a greși e omenește, cred că ce ne ține împreună e faptul că avem o familie atât de frumoasă, că încă ne mai iubim mult și că mai există pasiunea aia. Mă enervează și mă supără, nu îi răspund la telefon zile în șir sau ore în șir. Da, mi se întâmplă și d-astea. Eu vreau să fiu sinceră! El mă ia așa cu binișorul”, a mai spus vedeta.

De-a lungul anilor, în spațiul public au existat și multe zvonuri cum că cei doi ar divorța. Pentru prima oară, Anca Serea a spus că da. Ea și Adi Sînă au fost la un pas de divorț. „Cred că a existat un moment sau două în care am vrut să renunțăm, dar ne-am dat seama că nu aveam un motiv suficient de serios și cred că toate experiențele astea, și acum vorbim foarte serios, ne fac să realizăm ce avem de fapt. Am zis că nu o să mergem mai departe, că o să ne despărțim, dar nu. Mi-am dat seama apoi că nici nu a fost adevărat”, a mai declarat Anca Serea, mama a șase copii.

Atunci când se ceartă, nu Anca Serea face primul pas, ci Adi Sînă. „Primul pas îl fac eu pentru că am ajuns la concluzia că trebuie să las de la mine și, de fapt, ăsta e secretul unei căsnicii sau a unei relații frumoase”, a spus artistul, care a fost completat de soție.

„La începutul relației cred că eu făceam primii pași, apoi am zis că trebuie să mai schimbe și el roata și Adi a preluat el situația și îi mulțumesc pentru asta”, a explicat ea.

În prezent, Adi Sînă muncește mult pentru cariera lui artistică. Ea recunoaște uneori că îi este greu când rămâne singură acasă, cu copiii.

„Păi pot să nu plec? Avem o familie mare, sunt un tată responsabil”, a încheiat Adi Sînă, care are mare succes cu muzica lui și în străinătate.

Câți copii are Anca Serea

Anca Serea are 41 de ani și se mândrește cu o familie foarte numeroasă. Anca are patru copii cu cântărețul Adrian Sînă, Noah, Ava, Moise și Leah. David și Sarah sunt copiii rezultați din primul mariaj al vedetei, cel cu afaceristul Filip Poplingher, care a murit în urmă cu 12 ani, răpus de leucemie.

