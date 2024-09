De curând, Anca Serea și Adi Sînă au călătorit la Munchen, acolo unde au luat parte la festivalul Oktoberfest. Și-au cumpărat ținute tradiționale și timp de aproximativ trei zile s-au bucurat de clipe romantice, în doi.

Pe copii i-au lăsat acasă, dar nu cu bona filipineză care avea grijă de ei, ci cu mama Ancăi Serea. După patru ani, bina filipineză a fost nevoită să plece în țara ei natală, căci unul dintre copiii ei are probleme de sănătate.

Anca Serea: „Bona noastră a fost nevoită să plece din țară și asta e situația”

Deși nu i-a fost ușor cu decizia bonei, Anca Serea a susținut-o, mai ales că la mijloc era vorba despre sănătatea copilului. „Copiii au rămas cu mama pentru că bona noastră a fost nevoită să plece din țară și asta e situația. Deocamdată ne descurcăm așa. Era de 4 ani la noi, de când avea Leah 9 luni. (…) Sunt oameni foarte buni și foarte speciali și fac parte din familia noastră.

Nu ai cum să te desparți cu ușurință, dar ea chiar este un om aparte și un om foarte foarte bun. A plecat la familia ei, din păcate. Ea are două fete mai mari și o fată mai micuță și cea mică are ceva probleme de sănătate și noi chiar am încurajat-o să meargă, să vadă despre ce e vorba”, a spus Anca Serea la Pro TV. Imediat Adi Sînâ a venit cu completări.

„Faptul că sunt plecați de atâta timp de la casa lor, doar asta e deja fabulos”, le-a lăudat cântărețul pe bonele care își lasă familiile și muncesc în străinătate.

Anca Serea a lăudat-o pe bona filipineză

În urmă cu o săptămână, când bona filipineză a plecat din casa lor, Anca Serea a lăudat-o pe Instagram pe Mary. „Ea este Mary, omul căruia îi datorez o mare parte din liniștea mea din ultimii 4 ani. O casă mai curată, mai multe dimineți cu somn târziu, cel mai bun butter rice din lume, o engleză mai bună pentru copiii noștri.

Femeia cu cel mai blând și sincer zâmbet din lume. Azi a trebuit să ne luăm la revedere de la ea, plecă acasă unde o așteaptă cele trei fetițe și un vis neîmplinit… o căsuța mică din lemn. Mary, nu știu dacă vei citi aceste rânduri dar pentru mine tu ești dovadă că îngerii există printre noi! Îți Mulțumesc pentru toată dragostea, ambiția, curajul tău. Nu știu cum ne-ai făcut fața dar ai reușit de cele mai multe ori 🙏. Să nu uiți că întotdeauna vei fi familia noastră”, a scris ea.

Totodată, Anca Serea a tras și un semnal de alarmă. „Iar pe voi, vreau să vă rog să le prețuiți și să le respectați mai mult pe aceste doamne. Poate uneori chiar să încercați un schimb de roluri, nu e simplu deloc!!! Sunt mai mult decât niște “bone filipineze”!!!!!

Sunt oameni cu suflete mai nobile decât ale noastre! Cu poveștile lor, cu durerea lor și cu foarte mult sacrificiu. Oameni care-și abandonează copiii, familia, casă pentru a câștiga o pâine și care de cele mai multe ori devin “părinți de weekend” pentru copiii noștri, bucătari, menajere, grădinari și lista poate continuă. Sper să ne mai vedem cândva, M.J. ❤️”.

