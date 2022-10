Recent, Anca Serea și Adrian Sînă anunțau că și-au cumpărat o casă, după ce timp de doi ani și jumătate au stat cu chirie într-o vilă în același cartier. Fosta prezentatoare de la Prima TV a povestit că noua locuință nu era atât de încăpătoare precum își dorea, iar copiii erau nevoiți să împartă camerele.

„Ne-am apucat să cumpărăm o casă în complexul în care stăm, pe care am făcut-o absolut superb, sunt mândră de acest proiect și pe care între timp am decis să o vindem, pentru că nu ne satisfăcea din punct de vedere al spațiului. Copiii nu aveau dormitoarele lor, ci unii dintre ei trebuiau să își împartă camera, ceea ce pentru mine nu a fost o problemă niciodată.

Adi s-a gândit că ei vor crește, că vor avea nevoie de intimitate și am luat decizia împreună cu el, de fapt, el a avut capacitatea deosebită să mă convingă să nu ne mai mutăm în casa aceea, care e doar la câteva case distanță. Practic noi am rămas în același complex, într-o casă mai mare, care are 7 dormitoare, 7 băi, un living, un dining, o bucătărie, un birou, un dressing. Am vândut cealaltă casă acum câteva zile și am cumpărat-o pe asta în care locuim.

În momentul în care am decis să cumpărăm casa asta mai mică, nu era de vânzare casa în care locuim acum și a fost o decizie foarte bună luată de soțul meu. Eu aș fi ales întotdeauna calea mai simplă, să mă mut într-un loc unde este totul impecabil, să fie un restart, un nou început pentru noi, dar am zis să mai facem și de data asta un efort, să amenajăm casa în care locuim la fel de frumos, poate și mai frumos decât cea pe care am vândut-o și practic până la urmă este un proiect legat și de ambiție, și de timp. Am adăugat o mare diferență. E o casă aproape dublă ca și dimensiuni”, a declarat, pentru Impact.ro, Anca Serea.

„Copiii nu acceptă încă să doarmă separat”

Casa are 7 dormitoare, 7 băi și un living foarte spațios. Deși fiecare copil are camera lui, cei mici încă dorm împreună. O cameră a rămas liberă, pentru că David, fiul cel mare al vedetei, este plecat să studieze în străinătate.

„Copiii nu acceptă încă să doarmă separat. Eu mai dorm cu Moise și cu Adi, câteodată și cu Leah, bona mai doarme și cu Leah sau singură, Noah mai doarme cu Ava sau Ava cu Sarah și tot așa, depinde de activitățile pe care le au. Și eu am crescut într-o casă pe pământ, pe care am împărțit-o cu fratele meu sau cu verișorii mei.

Nu este vorba despre un lux sau o fiță, am achiziționat casa ca investiție pentru viitor, pentru că în complexul acesta în care stăm sunt foarte mulți expați, este școala copiilor noștri, ei merg practic pe jos sau cu mașina facem două minute. Sunt multe beneficii. Este o casă pentru care am muncit și încă o să mai muncim foarte mulți ani, probabil, pe parcursul întregii noastre vieți”, a precizat Anca Serea.

„Am avut două luni de dezbateri aprinse cu Adi”

Adrian Sînă a încercat timp de două luni să își convingă soția să cumpere casa în care au stat cu chirie. Vilele din acel complex rezidențial sunt foarte scumpe, prețul lor variind în funcție de spațiu, dar și de amenajări, respectiv pornesc de la 600.000 de euro și pot ajunge și la 1.300.000 de euro.

„Am avut două luni de dezbateri aprinse cu Adi, pentru că, pentru mine, în momentul actual al vieții și la cum evoluează lumea din jurul nostru, aș fi preferat să stau într-o casă ca și dimensiuni mai mică. Vila în care locuim este o casă foarte costisitoare, foarte obositoare fizic, pentru că urci două etaje și cobori cu un copil mic în brațe, eu încă pe Leah o mai car în brațe, chiar și Moise mai vrea uneori, obosesc, uiți ceva sus să te întorci jos, masa de călcat e la etaj, chestii din astea tehnice, nu e vreo plăcere. Și costurile de întreținere sunt mult mai mari. El și-a dorit foarte mult, a fost strict decizia lui Adi. Și într-o căsnicie e clar că trebuie să ajungem la un drum comun”, a declarat Anca Serea pentru sursa mai sus-menționată.

