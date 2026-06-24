Potrivit informațiilor care au apărut pe rețelele de socializare, Adi Sînă și Anca Serea ar fi divorțat, lucru negat însă de fosta prezentatoare TV.

Din câte se pare, după ce artistul nu ar mai fi postat fotografii alături de soția lui în mediul online, Anca Serea i-ar fi dat unfollow, astfel că fanii au reacționat pe rețelele de socializare.

„Mie mi-ar părea rău pentru familia lor. Mi se pare trist că numai de divorțuri auzi în ultima vreme”, „Dacă într-adevăr s-au despărțit, atunci chiar mă bucur pentru Anca, ea merită un bărbat nu veșnic în călduri. Circulă de mult timp povești că scrie la fete și că a înșelat-o pe nevastă” și „Care familie? El a înșelat-o de la început cu tot ce a prins” au fost câteva dintre comentariile pe care fanii le-au scris în mediul online.

Deranjată de informațiile care au apărut pe internet, Anca Serea a reacționat inițial la story, pe Instagram.

„De astăzi dimineață, dragilor, tot îmi țârâie telefonul, mă bâzâie… Nu știu de ce… Adică știu de ce… Dar dintr-un motiv absolut aberant pe care nu vreau să-l dezbat încă aici. Pentru că îi rog pe stimabilii jurnaliști să își facă treaba cum trebuie, da? Și după aia să mă contacteze. Vă pup”, a spus soția lui Adi Sînă în filmulețul de pe Instastory.

Anca SereaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 25

Apoi, contactată de jurnaliștii de la SpyNews, Anca Serea a dezvăluit că relația ei cu Adi Sînă nu are probleme și că în această perioadă ei se pregătesc să plece în vacanță.

Mai mult decât atât, fosta prezentatoare TV a precizat și că va posta mai des fotografii și clipuri video alături de soțul ei, pentru a nu mai apărea astfel de informații în mediul online.

„Ar fi fost frumos din partea colegilor de breaslă să ne sune și pe noi, dar nu s-a întâmplat asta. Noi suntem foarte bine, Doamne ajută! Ne pregătim de vacanță. De acum postez săptămânal, ca să stea lumea liniștită. Eu am presupus că nu trebuie să dovedim nimănui nimic după 16 ani, dar iată că m-am înșelat”, a afirmat Anca Serea pentru sursa citată.

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Viva.ro
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.RO
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Ronaldo i-a „tăiat-o” reporterului când a fost întrebat de Messi
GSP.RO
Ronaldo i-a „tăiat-o” reporterului când a fost întrebat de Messi
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”
Tvmania.ro
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”

Știri România

PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
LiveText
Politică 13:45
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Politică 13:02
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Parteneri
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Adevarul.ro
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Ce au făcut jucătorii Angliei imediat după egalul cu Ghana de la Cupa Mondială. Ce frumuseți i-au așteptat în tribune
Fanatik.ro
Ce au făcut jucătorii Angliei imediat după egalul cu Ghana de la Cupa Mondială. Ce frumuseți i-au așteptat în tribune
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Cabral și Dragoș Bucur revin în serialul „Băieți buni”! Filmările au reînceput după 20 de ani
Stiri Mondene 14:38
Cabral și Dragoș Bucur revin în serialul „Băieți buni”! Filmările au reînceput după 20 de ani
Cum se simte mama lui Daniel Buzdugan, după ce a leșinat pe stradă. Femeia, în vârstă de 91 de ani, este la spital
Stiri Mondene 14:11
Cum se simte mama lui Daniel Buzdugan, după ce a leșinat pe stradă. Femeia, în vârstă de 91 de ani, este la spital
Parteneri
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
TVMania.ro
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Gest inconştient al unui şofer de TIR. Momentul de infarct în care forţează bariera la calea ferată
ObservatorNews.ro
Gest inconştient al unui şofer de TIR. Momentul de infarct în care forţează bariera la calea ferată
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Mediafax.ro
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente
KanalD.ro
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente

Politic

PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
LiveText
Politică 13:45
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
PSD a votat intrarea la guvernare cu Sorin Grindeanu premier: „Partidul va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare”
Politică 13:34
PSD a votat intrarea la guvernare cu Sorin Grindeanu premier: „Partidul va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Schimbare la TV! După Antena 1, încă un post din România va transmite meciurile de la Campionatul Mondial
Fanatik.ro
Schimbare la TV! După Antena 1, încă un post din România va transmite meciurile de la Campionatul Mondial
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație