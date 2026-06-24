Potrivit informațiilor care au apărut pe rețelele de socializare, Adi Sînă și Anca Serea ar fi divorțat, lucru negat însă de fosta prezentatoare TV.

Din câte se pare, după ce artistul nu ar mai fi postat fotografii alături de soția lui în mediul online, Anca Serea i-ar fi dat unfollow, astfel că fanii au reacționat pe rețelele de socializare.

„Mie mi-ar părea rău pentru familia lor. Mi se pare trist că numai de divorțuri auzi în ultima vreme”, „Dacă într-adevăr s-au despărțit, atunci chiar mă bucur pentru Anca, ea merită un bărbat nu veșnic în călduri. Circulă de mult timp povești că scrie la fete și că a înșelat-o pe nevastă” și „Care familie? El a înșelat-o de la început cu tot ce a prins” au fost câteva dintre comentariile pe care fanii le-au scris în mediul online.

Deranjată de informațiile care au apărut pe internet, Anca Serea a reacționat inițial la story, pe Instagram.

„De astăzi dimineață, dragilor, tot îmi țârâie telefonul, mă bâzâie… Nu știu de ce… Adică știu de ce… Dar dintr-un motiv absolut aberant pe care nu vreau să-l dezbat încă aici. Pentru că îi rog pe stimabilii jurnaliști să își facă treaba cum trebuie, da? Și după aia să mă contacteze. Vă pup”, a spus soția lui Adi Sînă în filmulețul de pe Instastory.

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Apoi, contactată de jurnaliștii de la SpyNews, Anca Serea a dezvăluit că relația ei cu Adi Sînă nu are probleme și că în această perioadă ei se pregătesc să plece în vacanță.

Mai mult decât atât, fosta prezentatoare TV a precizat și că va posta mai des fotografii și clipuri video alături de soțul ei, pentru a nu mai apărea astfel de informații în mediul online.

„Ar fi fost frumos din partea colegilor de breaslă să ne sune și pe noi, dar nu s-a întâmplat asta. Noi suntem foarte bine, Doamne ajută! Ne pregătim de vacanță. De acum postez săptămânal, ca să stea lumea liniștită. Eu am presupus că nu trebuie să dovedim nimănui nimic după 16 ani, dar iată că m-am înșelat”, a afirmat Anca Serea pentru sursa citată.

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