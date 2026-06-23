Anca Serea și Adi Sînă se numără printre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. De curând însă, o postare apărută pe un grup de Facebook a generat numeroase comentarii și întrebări din partea internauților, care au început să speculeze cu privire la relația celor doi.

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O postare din mediul online a atras atenția internauților

Anca Serea și Adi Sînă formează un cuplu de peste un deceniu și sunt căsătoriți din anul 2015. Cei doi au construit împreună o familie numeroasă și au fost considerați de-a lungul timpului unul dintre cele mai stabile cupluri din showbizul românesc.

În ultimele zile, numele lor a fost adus din nou în atenția publicului după ce o întrebare publicată pe un grup de Facebook dedicat influencerilor din România a stârnit numeroase reacții. Un internaut a întrebat dacă cei doi s-ar fi despărțit, iar discuția a generat rapid zeci de comentarii, potrivit cancan.ro.

Ce au observat urmăritorii celor doi

Potrivit utilizatorilor care au participat la discuție, speculațiile au pornit de la faptul că, în ultima perioadă, Anca Serea și Adi Sînă nu au mai publicat imagini împreună la fel de des ca în trecut.

De asemenea, unii internauți au remarcat faptul că Anca Serea nu și-ar mai urmări soțul pe Instagram, lucru care a alimentat și mai mult discuțiile. Până în acest moment, nici Anca Serea și nici Adi Sînă nu au făcut declarații publice privind aceste speculații.

Reacțiile internauților

Mulți dintre cei care au comentat la postare au spus că nu și-ar dori ca zvonurile să fie adevărate. „N-am observat. Mie mi-ar părea rău pentru familia lor. Mi se pare trist că numai de divorțuri auzi în ultima vreme…”, a fost răspunsul unui internaut.

Alții au făcut referire la zvonuri apărute de-a lungul timpului în spațiul online, însă fără a prezenta dovezi care să confirme aceste afirmații. „Dacă într-adevăr s-au despărțit, atunci chiar mă bucur pentru Anca, ea merită un bărbat și nu martalog ca ăsta veșnic în călduri. Circulă de mult timp povești că scrie la fete, și că a înșelat-o pe nevastă”; „Mie îmi par pocăiți”; „Care familie? El a înșelat-o de la început cu tot ce a prins”, sunt câteva dintre comentariile publicate de utilizatori.

Anca Serea și Adi Sînă, împreună de peste 10 ani

Anca Serea și Adi Sînă și-au construit relația departe de scandaluri publice și au vorbit de-a lungul timpului despre provocările și bucuriile unei familii numeroase. Cei doi au șase copii și au fost adesea prezenți la evenimente mondene, dar și pe rețelele sociale, unde au împărtășit momente din viața de familie.

În prezent, informațiile care circulă în mediul online rămân la nivel de speculație, în lipsa unei poziții oficiale din partea celor doi.

Până acum, niciun comentariu oficial

Deși discuțiile continuă în mediul online, Anca Serea și Adi Sînă nu au oferit declarații cu privire la zvonurile apărute. Astfel, toate informațiile care circulă în prezent pe rețelele sociale trebuie privite cu prudență, până la o eventuală reacție oficială din partea celor implicați.

Rămâne de văzut dacă cei doi vor alege să clarifice situația sau dacă vor păstra discreția care le-a caracterizat relația de-a lungul anilor.

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