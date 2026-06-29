Ce acte îți trebuie la BAC 2026

Candidații au putut intra în centrele de examen luni dimineață, între orele 7:30 și 8:30, doar pe baza unui act de identitate valid. După ora 8:30, accesul nu a mai fost permis. Elevii au fost conduși în sălile de examen, unde au fost așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplină și de tipul de subiect primit.

În intervalul 8:30 – 9:00, candidaților le-au fost explicate regulile de desfășurare a probei. Examenul a început la ora 9:00.

Cât durează proba scrisă la Bacalaureat

Timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor este de trei ore. Cele 180 de minute se calculează din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Candidații care au cereri aprobate pentru adaptarea condițiilor de examen pot beneficia de timp suplimentar, de cel mult două ore, potrivit procedurilor pentru egalizarea șanselor. Probele scrise sunt monitorizate audio-video.

Ce obiecte sunt interzise în sala de examen

Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau alte obiecte similare. Acestea trebuie lăsate în sala de depozitare stabilită de comisia din centrul de examen. Elevii care refuză să își lase obiectele personale în spațiul special amenajat nu sunt primiți în examen.

De asemenea, este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile, căști audio, dispozitive de tip IoT, stickuri de memorie, tablete sau orice alte mijloace electronice de calcul, stocare de informații ori comunicare.

Candidații nu au voie nici cu manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați. Regula se aplică inclusiv obiectelor aflate în haine, încălțăminte, penare, alte obiecte personale sau în băncile din sala de examen.

Ce nu ai voie să faci în timpul examenului

În timpul probei, candidații nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe ori alte materiale.

Orice încălcare a acestor reguli este considerată fraudă sau tentativă de fraudă.

Ce se întâmplă dacă un candidat este prins cu obiecte interzise

Candidații care încalcă regulile sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu. Eliminarea se aplică și dacă materialele au fost introduse de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă elevul a primit ori a transmis materialele interzise.

Candidații eliminați nu mai pot participa la probele următoare, sunt declarați „eliminați din examen” și nu li se recunosc, în sesiunile următoare, notele obținute la probele promovate anterior eliminării, inclusiv probele de competențe lingvistice și digitale.

În plus, acești candidați nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat. Sesiunea specială nu este luată în calcul la această interdicție.

Cu ce ai voie să scrii la BAC 2026

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru scheme și desene poate fi folosit doar creion negru. La probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot utiliza instrumente de desen.

Elevii trebuie să folosească exclusiv hârtia primită de la asistenții din sala de examen. Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu sunt luate în considerare.

Ce măsuri sunt luate din cauza caniculei

Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare să ia măsuri pentru protejarea candidaților și a profesorilor, în condițiile temperaturilor ridicate anunțate pentru perioada probelor scrise.

Printre măsurile cerute se numără accesul permanent la apă potabilă, folosirea sălilor cu expunere redusă la soare, utilizarea cu prioritate a spațiilor dotate cu instalații de climatizare și identificarea unor soluții alternative, cum ar fi aparatele mobile de aer condiționat sau ventilatoarele, acolo unde climatizarea nu există.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări succesive de vreme extremă pentru perioada 29 iunie – 1 iulie. Cea mai mare parte a țării se va afla sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi de până la 41 de grade Celsius, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat. În același timp, de marți, sunt anunțate și episoade de instabilitate atmosferică, cu vijelii, grindină și ploi torențiale.

Calendarul probelor scrise la BAC 2026

Prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, are loc luni, 29 iunie.

Marți, 30 iunie, candidații susțin proba obligatorie a profilului.

Joi, 2 iulie, are loc proba la alegere a profilului și specializării.

Vineri, 3 iulie, este programată proba la Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie.

Subiectele la prima probă scrisă la BAC vă sunt prezentate de Libertatea, la terminarea probei.

Ministerul Educației pune la dispoziție și linia Telverde 0800801100, pentru sesizarea eventualelor probleme privind organizarea sau desfășurarea examenului. Linia este disponibilă în zilele probelor scrise între orele 8:00 și 16:00, iar vineri, 3 iulie, între orele 8:00 și 14:00.

Vezi Subiectele la română la BAC 2026. Ce le-a picat absolvenților de liceu la examenul la română.

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