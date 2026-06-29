Pentru a face haz de necaz, Flick, pe numele lui real Sebastian Andrei Filcea, dar cunoscut și drept „Domnul Rimă”, a lansat pe rețelele de socializare maneaua „Bacu’ la română”.

„Râdem, glumim, dar cu toții ştim măcar un «șmecher» din ăsta. Am făcut melodia asta să mai şi zâmbim, că mâine treaba devine serioasă! Baftă la Bac, dragilor”, a scris Flick pe Instagram cu doar o zi înainte să înceapă Bac-ul.

Versurile au fost scrise de „Domnul Rimă” în așa fel încât lumea să se amuze când aude maneaua lansată de el.

„Iar începe ăștia, ai dracu’ / Să ne caute cu Bacu’ / Zici că-i iarnă, îți spun cinstit / Că m-a prins nepregătit / Ăștia dă literatură / Da-le-aș eu un cap în gură / Că dacă dădea manele / Îmi dădea profii cinci stele / Scriam dân BDLP-u’ / Zece pagini, să mor ieu / Iar la Tzancă, dacă pica / Cinci foi mai îmi trebuia / Nu știu «Moara cu Noroc» / Că n-au dat-o pă TikTok / Nu mi-a răsfoit mânuța / Nici «Enigma lu’ Otiluța» / Nici un Blaga, așa stingher / Nici măcar un frate Jder / Eminescu e șucar / Doar când e în buzunar”, sunt primele versuri din melodia „Bacu’ la română”.

Apoi urmează refrenul pe care l-a gândit Flick pentru această melodie despre examenul de bacalaureat.

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„Am dat de dracu’ / Iar vine Bacu’ / Și mai nimic n-am învățat / Acum e vară / Da-n toamnă iară / Ne revedem neapărat / Am dat de dracu’ / Iar vine Bacu’ / Și mai nimic n-am învățat / Acum e vară / Da-n toamnă iară / Ne revedem neapărat”, sună refrenul.

După care vin alte versuri amuzante: „«Plumb» sigur nu-mi pică mie / Că nu-i Bacu’ la chimie / Mai e «Scrisoarea pierduță» / A lu’ ășa dă pe-o sută / Dacă pică «Testament» / De Arghezi, fii atent / Că scriu testamentul meu / Că tata are pumnu’ greu / Și când vin cu 3 acasă / N-apuc toamna aia frumoasă / Io sincer mai trag speranță / Să-mi pice ceva din «Zdreanță» / O «Scufiță», la mișto / Sau «Gândaci» dă Farago / Hai că merg la un grătar / Să pun niște mici pă jar / Și să-i bag așa cu pâine / Că muștaru’-mi sare mâine”.

Flick a ținut să precizeze că totul este un pamflet. „Melodia asta este un pamflet și trebuie tratată ca atare”, a scris „Domnul Rimă” peste clipul video pe care l-a distribuit pe rețelele de socializare.

Maneaua „Bacu’ la română” s-a viralizat imediat, iar în aproximativ 12 ore a strâns peste 23.000 de like-uri și aproape 900 de comentarii.

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