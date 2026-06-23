Potrivit informațiilor apărute în mediul online, fanii lui Adi Sînă au observat că acesta nu se mai postează la fel de des ca în trecut alături de Anca Serea și, mai mult decât atât, fosta prezentatoare TV nu și-ar mai urmări soțul pe rețelele de socializare.

„N-am observat. Mie mi-ar părea rău pentru familia lor. Mi se pare trist că numai de divorțuri auzi în ultima vreme…”, „Dacă într-adevăr s-au despărțit, atunci chiar mă bucur pentru Anca, ea merită un bărbat și nu martalog ca ăsta veșnic în călduri. Circulă de mult timp povești că scrie la fete, și că a înșelat-o pe nevastă” și „Care familie? El a înșelat-o de la început cu tot ce a prins” au fost câteva dintre comentariile pe care fanii le-au scris în mediul online.

După ce informația potrivit căreia Adi Sînă și Anca Serea nu ar mai forma un cuplu a fost preluată de către presă, fosta prezentatoare TV a reacționat în mediul online. Ea a avut un mesaj pe Instagram, la story, pentru cei care au scris că ar fi divorțat.

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„Revin cu lămuriri legate de un subiect aberant”, a scris Anca Serea pe instastory, peste clipul ei video.

„De astăzi dimineață, dragilor, tot îmi țârâie telefonul, mă bâzâie… Nu știu de ce… Adică știu de ce… Dar dintr-un motiv absolut aberant pe care nu vreau să-l dezbat încă aici. Pentru că îi rog pe stimabilii jurnaliști să își facă treaba cum trebuie, da? Și după aia să mă contacteze. Vă pup”, a spus soția lui Adi Sînă în filmulețul de pe Instagram.

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