În anul 1990, Anca Țurcașiu făcea furori în filmul „Miss Litoral”. Acum, la 31 de ani de atunci, vedeta a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, unde a fost supusă unei provocări neașteptate. Aceasta a trebuit să refacă celebra scenă din film, a fost nevoită să treacă din nou printr-un panou decupat.

Anca Țurcașiu a purtat un costum mulat, negru și fără probleme a intrat în acelaşi „şablon” de frumuseţe care a făcut-o celebră în filmul „Miss Litoral”. Imediat după, ea a făcut și câteva precizări. „Eram mai plinuţă atunci, la 20 de ani”, admite Anca Ţurcaşiu.

„Acum sunt într-o formă mai bună”, i-a spus ea lui Cătălin Măruţă, la PRO TV.

Anca Țurcașiu, despre scenele nud în filmul „Miss Litoral”

Cu această ocazie, Anca Țurcașiu a făcut dezvăluiri din culisele filmărilor filmului, dar și de la premiera acestuia. „Mi-ați adus aminte de zilele de filmare de atunci și m-ați emoționat teribil. S-a filmat în 1990, atunci aveam 20 de ani, am plecat și la Ialta, a fost o perioadă absolut minunată din viața mea. Nici nu prea știam bine ce e cu mine pe atunci.

Cel mai impresionant moment a fost la premieră, când am ajuns pe Magheru, la Scala, eram cu Ioan Luchian Mihalea, eu eram la volan și tot ce era gri pe Magheru, nu era niciun afiș, nicio lumină, nicio reclamă și era un poster de vreo șapte, zece metri cu mine, în costum de baie, pe Magheru. Și când am văzut de la volan ce mi se întâmplă, a fost foarte emoționant. Îmi tremura piciorul pe ambreiaj”, a spus actrița la PRO TV.

„Am filmat și mai puțin decât în costum de baie. Nu știi? A fost foarte greu, a fost primul film după Revoluție care a avut niște scene mai sexy, să spunem. Regizorul Mircea Mureșan a făcut în așa fel încât să ne simțim foarte confortabil. (…) La premieră am stat sub scaune. Nu m-am uitat, nu am putut să mă uit, îmi era jenă, imaginează-ți, eram un copil”, a mai adăugat Anca Țurcașiu, care nu a mai mâncat carne de 31 de ani.

