Anca Țurcașiu a slăbit 8 kilograme după divorțul de soțul ei. Acum arată altfel. „Nu vreau să mă mai agăț de trecut”

Anca, în vârstă de aproape 51 de ani, a dezvăluit că după divorț a mai pierdut în greutate. A slăbit 8 kilograme și încă are nevoie de timp pentru a se vindeca 100%.

„Am învățat multe lecții în anul care a trecut și nu vreau să mă mai agăț de trecut nici să-mi mai fac planuri pentru viitor.

Trebuie să treacă niște timp ca să te vindeci. Eu am slăbit opt kilograme după divorț. Am citit cărți motivaționale și vreau să-mi redecorez și casa”, a povestit Anca Țurcașiu la Teo Show.

„Îmi doream de mult să ajung în Dominicană și uite că am fost condusă de soartă să fac asta. Nu a fost plănuit. Am crezut că o să-mi petrec Revelionul singură uitându-mă la TV după 35 de ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Am luat telefonul, am găsit primul site de călătorii, m-am uitat la preț să fie rezonabil, am vorbit cu o prietenă și a doua zi aveam biletele de avion, testele COVID au venit cu câteva ore înainte de plecare.

A fost o încărcare de baterii după o perioadă grea. Am purtat desuuri roșii de Revelion și am fost la un spectacol la resortul unde stăteam. Mi-am zis că 2021 va fi cel mai bun an din viața mea”, a mai spus Anca Țurcașiu, despre vacanța ei de început de an.

Citeşte şi:

INVESTIGAȚIE | Cum toacă banii șefii de la stat: Subinginer angajat director la Transgaz și-a cumpărat un titlu de „Profesor Onorific” la Oxford

De ce Danemarca are cea mai eficientă campanie de vaccinare din UE, de peste două ori mai rapidă decât cea din România

Programările pentru etapa a doua a vaccinării încep azi, fără să fie prioritizaţi vârstnicii sau bolnavii cronici

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Aventura monumentală, nespusă, a 4 români care au înconjurat globul pe jos: unul a murit drogat cu opiu în India, altul căzut de pe stânci, al treilea cu picioarele amputate!

PARTENERI - PLAYTECH Ce se va întâmpla cu trupul lui Bogdan Stanoevici. Diana Șoșoacă nu e de acord: ”Să nu mai poată fi gasită nicio dovadă”

HOROSCOP Horoscop 15 ianuarie 2021. Fecioarele ar fi bine să își întorcă privirea spre ceea ce contează cu adevărat

Știrileprotv.ro Un tânăr de 18 ani care se dădea drept preot şi cerea bani a fost prins din greşeală. Ce făcea într-o scară de bloc

Telekomsport Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată