Anca Țurcașiu este bunică de 2 ani

Actrița recunoaște că îi face nepoatei sale orice poftă, așa cum fac, de altfel, toți bunicii pentru nepoții lor.

„Sunt mult mai permisivă, da. Chiar sunt mult mai permisivă ca bunică. O ador pe Zoe și sunt în stare de orice”, a spus Anca Țurcașiu pentru Spynews.o.

Anca Țurcașiu spune însă că nu a rămas niciodată singură cu fetița. Fiul ei și nora nu au lăsat-o pe cea mică doar la bunici, până la vârsta aceasta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Nu, nici nu vor să mi-o lase singură acasă. Ne întâlnim în parc sau mergem în vizită ori vin ei în vizită, dar să o lase la mine n-au vrut niciodată. Vor ei să o crească, nu vor să o crească altcineva. Probabil o vor lăsa și la mine atunci când va crește mai mare. E un sentiment foarte frumos să fii bunică, e unic”, a mai spus Anca pentru sursa citată.

Cum se menține în formă

Anca Țurcașiu are 55 de ani și o siluetă pe care și-o păstrează de ani. În cadrul unui interviu acordat recent, actrița a vorbit despre stilul ei alimentar și a dezvăluit care sunt alimentele la care a renunțat de foarte mult timp.

Anca Țurcașiu susține că nu a întâmpinat probleme de sănătate datorită acestui stil de viață, așa că nu a abandonat această cale. Solista se declară mulțumită de rezultate și mărturisește că nu ar renunța pentru nimic în lume la acest regim.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”, a spus Anca Țurcașiu, la PRO TV.