Anca Țurcașiu, 53 de ani, este una dintre prezențele feminine din showbizz-ul românesc care pare că a găsit fântâna tinereții. Invitată în cadrul podcast-ului Adinei Alberts, artista a detaliat câteva amănunte din rutina ei cotidiană, care, alături de dieta strictă, fără carne, lactate și fructe, o țin cu o siluetă de invidiat și un chip luminos.

Divorțul i-a updatat viața, în bine

A fost căsătorită cu George Cristian, între 1998-2020, alături de care are un copil, un băiat, Radu, 24 de ani, căsătorit anul trecut. Momentul divorțul a marcat-o pe vedetă, i-a updatat existența.

„N-am avut grijă de mine până la divorț. Am fost căsătorită 23 de ani, am avut grijă doar de ei. Munceam îngrozitor de mult, veneam acasă, munceam, găteam, ziceai că sunt nebună, să le fac eu pe toate. Viața mi s-a schimbat radical de la acel moment. 80 la sută sunt altă persoană. M-am mobilizat dintr-o cădere gravă, cu ajutorul oamenilor din preajmă. Trag un semnal de alarmă, astfel. Este important să strigi după ajutor! Dumnezeu îți întinde toate mâinile posibile să te ridici. Sunt liberă să fac ce vreau, când vrea, să spun „nu”, să plec când vreau eu. Am fost umilită, a trecut timpul și nu mai vreau să fac asta!”, a explicat, sigură pe ea, Anca Țurcașiu.

Filosofia vedetei: ”Fitness, ritualuri de pace, chiar dacă nu țopăi într-un picior”

Apoi, în fața unui cadru medical, a precizat care este filosofia sa de viață sănătoasă: ”Vizavi de mâncare și de mișcare am rigori stricte. Mi-am cumpărat „greutăți”, lucrez acasă singură. Am lucrat cu antrenori, știu ce înseamnă să faci fitness. Meseria mea presupune să fiu în formă, să am un tonus bun. Eu mă iau la întrecere cu generația de 20 de ani! Eu nu obosesc, ei da! Am ritualuri de pace dimineața, am multe chestii pe care le fac. Nu sunt zen, țopăi într-un picior, am și eu frustrările mele. Sau pot să plâng în hohote. Nu sunt perfectă, dar mă străduiesc. Ca să fiu o variantă mai bună a mea, azi, decât am fost ieri”.

”Fac din fiecare zi trăită ceva frumos, chiar și o simplă plimbare pe jos”

Citește mult și multe, este credincioasă, dar asigură o atenție deosebită și manualelor de educație personală.

”Mentorul meu spiritual este doctorul Wayne Dyer, l-am descoperit acum mai bine de zece ani. Eu aleg să gândesc despre mine că sunt superbă și frumoasă, ori aleg că sunt oribilă. Dimineața? Să încerci să conștientizezi primul gând al zilei. Eu mă gândesc la ceea ce mi se pare mie minunat. Primul gând poate să fie o durere, o panică, o frică – nu este în regulă! Cred mult în univers și-n energiile lui. Ceea ce rămâne după noi este mult mai important decât corpul ăsta, ambalajul ăsta, de aici. M-am apropiat mult de Dumnezeu, am întâlnit oameni frumoși. Ceea ce arunci în Univers ca trăire, senzație, se întoarce către tine”, a comentat artista.

Anca Țurcașiu a conchis: ”Am multe lucruri pe care le consider probleme, nu sunt senină, zen, dar le tratez cu calm, cu liniște, ignorându-le cumva, știind sigur că se vor rezolva, ca să nu mai trăiesc într-o energie ce mi-ar face rău. Fac din fiecare zi trăită ceva frumos. Chiar și o simplă plimbare pe stradă, pe jos, mă bucură. Și-am făcut poze la toți trandafirii cățărători din zona Cotroceni”.

