Anca Țurcașiu, una dintre vedetele competiției Asia Express de la Antena 1, a stârnit numeroase reacții din partea concurenților și telespectatorilor, datorită comportamentului pe care l-a afișat față de colega sa de echipă, Andreea Samson. Artista a fost percepută ca având o atitudine autoritară, dând ordine, în timp ce prietena ei executa fără a protesta.

În edițiile recente, au existat multiple momente tensionate, iar atitudinea Ancăi a devenit un subiect de discuție atât printre rivalii din competiție, cât și în rândul telespectatorilor, care au criticat-o dur pe rețelele de socializare. Fanii show-ului au sugerat că Anca a fost prea dominatoare în relația cu Andreea, deși, din câte se pare, aceasta din urmă nu a fost deranjată de acest comportament. Cele două s-au înțeles bine și au continuat competiția în aceleași condiții, fără conflicte majore între ele.

Un moment amuzant s-a petrecut în ediția trecută, când prezentatoarea Irina Fodor le-a provocat pe cele două la un joc distractiv, în care Anca Țurcașiu trebuia să răspundă la întrebări despre Andreea Samson. Chiar dacă cele două s-au descurcat bine, comentariile și replicile celorlalți concurenți au generat hohote de râs, adăugând o notă de umor la tensiunea existentă. Anca Țurcașiu a rămas cu un gust amar după ce a auzit comentariile făcute de Ioana State și Mane.

Irina Fodor: Ce o motivează pe Anca în cursă?

Mane: Suferința altora.

Toți concurenții au început să râdă atunci când au auzit replica, pentru că li s-a părut amuzantă. Numai ea nu.

Anca Țurcașiu: Eu chiar am o problemă, să știi, legată de lucrul ăsta pentru că mi se pare că lumea are o părere foarte proastă despre mine, iar eu consider că n-am făcut nimic greșit și n-am supărat pe nimeni cu nimic niciodată. De ce să spui asta?

Anca a răspuns „distracția”, iar Andreea a crezut că ea o motivează pe colega ei în timpul probelor, potrivit cancan.ro.

Irina Fodor: Pentru Anca întrebarea. Ce-i place Samsonicăi să primească în dar?

Ioana State: Comenzi!

Din nou, toți concurenții s-au amuzat pe seama acestei replici, numai Anca nu.

Andreea Samson: Tu ești boss-ul, ești șefă și ai talentul ăsta de a spune: tu du-te acolo, fă acolo, tu faci aia, eu fac aia. Nu trebuie să o iei personal, eu m-am distrat.

