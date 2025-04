Anul acesta, artista va participa la două evenimente importante, aniversarea de un an a nepoatei ei și botezul nepoțelului lui Călin.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban se pregătesc de două evenimente importante în familia lor, în această vară.

„La vară voi merge în locul în care merg în fiecare vară, pe litoral. Mai am ca și activitate grădinița cu copiii, am niște spectacole care rulează, în care evoluez. Avem botezul nepoțelului lui Călin, avem petrecerea de un 1 an a nepoțelei mele. Avem activitate, nu glumă. Sănătate să avem, în rest toate sunt bune!”, a declarat Anca Țurcașiu pentru VIVA!

Anca Țurcașiu a vorbit și despre călătoriile sale, pe care le consideră o parte importantă din viața ei. Actrița se bucură de fiecare loc în care ajunge și recunoaște că de-a lungul anilor a călătorit în toată lumea.

„Toată lumea am văzut-o de-a lungul anilor. E frumos să călătorești și cred că este cea mai mare bogăție cu care rămâi, amintirea, memoriile, imaginile, oamenii, obiceiurile, senzațiile, mirosurile, toate… Cred că ar trebui să ne focusăm mai mult în viața asta pe «a fi», nu «a avea».

Atât timp cât suntem conștienți că nu luăm nimic după noi și nu ar trebui să ne focusăm pe «a face averi», «a face averi» și «a face averi», că într-o zi nu o să mai fim și o să murim bogați. Adică, degeaba! Nu am trăit nimic. Hai să ne și bucurăm în viața aceasta. Și, noi cred că am ajuns la echilibrul acela în care chiar înțelegem că trebuie să trăim fiecare clipă și să facem cât mai mult din a ne face din fiecare zi o bucurie”, a mai declarat actrița pentru sursa citată.

