În spațiul online, Oana Zăvoranu a făcut mai multe postări defăimătoare la adresa Andei Adam și a fetei sale, astfel că artista a decis să o dea în judecată pe vedeta. Cântăreața a avut câștig de cauză, iar Oana a fost obligată să îi plătească daune morale în valoare de 20.000 de lei, dar și să șteargă toate postările calomnioase despre Anda Adam, scrie kanald.ro.

Oana Zăvoranu a refuzat să achite suma datorată, iar Anda Adam a cerut executarea ei silită. „Cu Oana Zăvoranu mă cunoșteam, cu mulți ani în urmă, atunci când ea era într-o relație cu Pepe și chiar mi s-a părut o fată extraordinară.

Nu știu ce s-a întâmplat cu ea în ultimul timp, pot doar să spun că eu, cel puțin, aici vorbesc despre mine, sunt genul de om care sunt extrem de bun și de civilizat, dar am o limită”, a povestit Anda Adam.

Și a continuat: „Oana Zăvoranu a trecut peste acea limită, tocmai de aceea, am recurs la toate cele menționate de tine, pentru că mi s-a părut că nu are limită. Și cred că despăgubirile care au fost acceptate, pentru că noi am vrut despăgubiri mai mari decât suma menționată, nu sunt suficiente pentru jignirile publice aduse de ea la adresa mea și la adresa copilului meu”, a mai spus Anda Adam în emisiunea de la Kanal D.

Cântăreața a mai dezvăluit că a fost deranjată mai ales că Oana Zăvoranu s-a legat de fiica ei. „Acolo a fost punctul sensibil pe care Oana a călcat și a călcat greșit. Atâta timp cât a făcut glume proaste pe seama mea, m-a jignit, bineînțeles, cu acea mențiune, ca să fie acoperită legal, că «Acest episod/Această postare este un pamflet și vă rugăm să o tratați ca atare», a fost OK până când am ajuns în punctul în care Oana Zăvoranu mi-a luat copilul în batjocură.

Acest lucru eu nu pot să îl accept. Este mult peste puterea mea de a înțelege ce e în capul unui om când jignește un copil de 4 ani. De aceea, am decis să fac acest poces și să pun stop acestei batjocori care mi-a fost adusă și mie și fetiței mele, un copil inocent și nevinovat”, a mai spus artista.

Cariera Andei Adam

Anda Adam este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de muzică pop, dance și R&B din România. Cariera acesteia a început în anul 1999 și a devenit cunoscută după ce a colaborat cu trupa rap R.A.C.L.A., la melodia „Nu mă uita”, piesă care s-a bucurat de un succes răsunător. Anda Adam a reușit de-a lungul timpului să se mențină în topurile muzicale din România, și nu numai, în cei peste 23 de ani de carieră, cu piese precum „Selecta” feat. Alex, „Ajutor”, „Nai, Nai”, „Ochii mei”, „Punani”, „Sufletul meu”, „Love on You”, „AMO”, „Poate fata” sau „Seri de mai” feat. CRBL. În anul 2007 a obtinut „Discul de platină” și „Discul de aur” pentru albumul „Confidențial”, iar în 2013, la Romanian Music Awards, a obținut premiul pentru „Cel mai bun artist” la categoria feminină.

În anul 2010 a cunoscut succesul internațional cu piesa „My love on you”. Dincolo de melodiile cu care și-a încântat fanii, Anda Adam este una dintre artistele care au reușit să se reinventeze întotdeauna și din punct de vedere stilistic. Aparițiile sale, atât în viața de zi cu zi, cât și la evenimente sau în videoclipuri, pot fi catalogate ca fiind extravagante, unice și cameleonice, abordând cu aceeași ușurință atât vestimentații sexy, cât și sport sau elegante.

În prezent, Anda Adam e căsătorit cu Eudor Yosif Mohaci, și are o fiică din mariajul cu Sorin Nicolescu.

