Anda Adam a fost cea care a distribuit pe contul personal de Instagram, unde are peste un milion de urmăritori, că s-a căsătorit civil cu Yosif Eudor Mohaci la Oficiul Stării Civile din Sectorul 1, București.

„Noi am spus DA”, a fost mesajul care a însoțit fotografiile cu ea și soțul. Amândoi apar cu zâmbetul pe buze, în timp ce semnează documentul căsătoriei.

Ulterior, ea a ținut să facă mai multe declarații, tot pe Instagram. „Voiam să vă urăm sărbători fericite și să vă dăm și vestea că noi astăzi ne-am căsătorit. (…)

Vă mulțumesc pentru toate urările. Vă mulțumim amândoi pentru toate mesajele frumoase de felicitare și de casă de piatră. Să dea Domnul să fie de beton, nu de piatră. Și vă urmăm încă o dată și vouă sărbători fericite. Pentru noi asta e cel mai frumos cadou de Crăciun! Vă mulțumim că ne sunteți alături!”, a mai declarat în mediul online artista.

La cununia civilă, Anda Adam nu a îmbrăcat o rochie albă, cu un costum închis la culoare, cu o cămașă albă. Și soțul ei a purtat haine elegante, un costum închis la culoare, la care a asortat o cămașă bleu și o vestă crem.

Cum s-au cunoscut Anda și Yosif

Într-o emisiune la Pro TV, artista a dezvăluit despre începuturile poveștii ei de iubire. „Cu logodnicul meu m-am cunoscut la munte, am crezut că voia o poză, a venit să se bage în seamă, nu știa cine sunt. El era tot cu fetița, uite, fetița mea e aici, o duc la fetița ta? Mi-a devenit întipărit în minte chipul lui, imediat ce a plecat de lângă mine am zis, wow, ai văzut ce ochi avea tipul ăsta? Întâmplarea a făcut ca el să fie la recepție a doua zi când eu am coborât, l-a recunoscut fetița mea. (…)

Mi-a lăsat numărul la recepție, el e francez și e romantic. Nu l-am sunat niciodată, au trecut patru luni și el m-a căutat pe Instagram. Până la urmă am văzut mesajul, din atâtea. Era și ziua lui de naștere”, a declarat Anda Adam, conform protv.ro.

A fost cerută în căsătorie în Cappadocia

În 2021, vedeta a fost cerută în căsătorie de Yosif Eudor. „Mi-a pregătit o vacanță surpriză unde mi-a facut și o altă surpriză! Am avut parte de o experiență inedită, într-o locație în care zboară zeci de baloane. A pregătit un shooting foto cu un fotograf de acolo și a pus la cale o cerere în căsătorie. A fost cred că unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea și nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta. Este o destinație pe care voiam să o vizităm demult, el a vrut să îmi facă o surpriză, să mă ducă aici, în Cappadocia.

Bineînțeles că m-am gândit că ar fi superb, odată ajunși acolo, să facem și o ședință foto, este foarte instragamabil locul”, a spus Anda Adam într-un interviu, potrivit Spynews.

„El, între timp, a pus la cale, fără ca eu să stiu, toate detaliile ca să îmi facă surpriza, să pregătească momentul cererii în căsătorie. Am ajuns eu ca o floricică, la 5 dimineata, la sedința foto. Când am terminat de fotografiat si m-am intors la iubitul meu, el deja era in costum, cu cutia cu inelul pregătite; s-a asezat in genunchi si m-a întrebat dacă vreau sa fiu sotia lui”, a mai spus ea.

