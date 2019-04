Invitată în studioul Libertatea, Anda Adam ne-a mărturisit că își dorește o familie numeroasă, însă până în 2020 nu se pune problema unui nou bebeluș în familie.

„Am văzut de curând o știre cum că sunt însărcinată și eu fix cu o zi înainte postasem, de la sală, cum făceam niște îndreptări cu o bară cu greutăți. Cum vă imaginați că o femeie însărcinată ar putea să facă îndreptări cu bara? Mai pusesem și o poză cu abdomenul meu, care ușor începe să devină 6 pachețele. Nu sunt însărcinată. Ne dorim foarte tare să mai facem un copil, dar nu anul ăsta, pentru că, din păcate, trebuie să ținem cont de anumite conjuncturi. Eu sunt implicată în foarte multe proiecte și nu aș putea să fac acest lucru. Dar pentru la anul avem în plan să facem o surioară sau un frățior pentru Evelin”, ne-a mărturisit cântăreața.

Fiica de nici 4 ani a vedetei pune mare presiune asupra părinților în acest sens: „Ea vrea un frățior, mi-a dat chiar și nume. Când o întreb dacă vrea să-i fac un bebeluș, îmi zice că da, e foarte fericită, dar când o întreb dacă vrea să fie fetiță, îmi zice că nu, că vrea băiat. E foarte geloasă, să nu mai fie altă fetiță ca ea. Mi-a zis și cum să-l cheme: David”.

„Mi-am luat soț frumos pentru că-mi doresc să semene copiii cu el. L-am luat de montă”

Dacă multe femei se amărăsc când li se spune că nu le seamănă copiii și că au luat trăsăturile de la tați, Anda e fericită că Evelin seamănă cu Sorin, soțul ei: „E normal să semene cu tati. Fetițele, de obicei, seamănă cu tații. Și eu semăn mult cu tatăl meu, ca atare, nu am de ce să mă supăr. Poate fac și un băiețel, că băiețeii seamănă cu mamele. Nu am fost niciodată disperată cu chestia asta și știi de ce? Pentru că eu mi-am luat un soț atât de frumos, încât chiar îmi doresc să semene copiii cu el, că de aia l-am luat așa frumos! L-am luat de montă! Cu omul ăsta, dacă fac un copil sau fac șase, toți or să fie foarte frumoși”.

