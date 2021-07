O bună perioadă s-a zvonit că Anda Adam și Sorin Niculescu s-au despărțit, însă abia recent a venit și confirmarea, chiar în ziua în care noul iubit al cântăreței a postat în mediul online imagini cu el și artista.

Bărbatul, un influent om de afaceri din Cluj, revine acum cu noi ipostaze alături de Anda Adam. Chiar pe profilul lui de Instagram, acesta a postat o imagine de la piscină. Amândoi apar în ipostaze pasionale, Anda Adam își sărută cu foc iubitul.

Artista în vârstă de 41 de ani poartă un costum de baie negru, iar privirea și-a ascuns-o în spatele unei perechi de ochelari de soare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Sorin Niculescu a anunțat separarea de Anda Adam

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Niculescu la Antena Stars, conform spynews.ro.

Sorin Niculescu a mai adăugat că Anda Adam e liberă să facă ce vrea și ce crede că este mai bine pentru viața ei. „Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit, care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline”, a mai dezvăluit acesta pe 30 iunie.

Sorin Niculescu și Anda Adam au împreună o fetiță, pe Eveline.

Citeşte şi:

N-avem autostradă, avem acte de 1,4 miliarde de euro pe câmp! O parte din arhiva de documente Bechtel e aruncată în containere, lângă Timișoara

Circul ieftin din PNL costă mult. Când Cîțu face tumbe prin țară, iar Orban înghite flăcări, noi plătim

Decizia magistraţilor din Panciu, după ce o fată de 13 ani a fost violată. „Infracțiunea a fost comisă la inițiativa victimei”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ionel Ganea, acuzații grave la adresa Anamariei Prodan: „«Acidul sulfuric». Știți cum își scoate banii?”

Playtech.ro IREAL! Ce s-a aflat acum despre moartea afaceristului din Arad. Răsturnare de situație!

Observatornews.ro Tinere ucise pe câmp, strivite de o combină agricolă în lanul de porumb. Una dintre fete a apucat să sune după ajutor, în Italia

HOROSCOP Horoscop 8 iulie 2021. Scorpionii sunt într-o fază de autoiluzionare în legătură cu ceea ce își pot permite

Știrileprotv.ro Cazul elevei care a luat 3 la Evaluarea Națională și a primit 5 puncte în plus la contestații. „Am fost zdrobiţi”

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Ritualul de îngrijire coreean pentru tenul afectat de viața urbană (PUBLICITATE)