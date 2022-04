Invitat în emisiunea „Online story by Cornelia Ionescu”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, acesta a spus adevărul despre tot ce s-a întâmplat pe insulă.

„Relația mea cu Diana Constantin a fost strict în emisiune. Când spun relație interumană, mă refer la prietenie, deci am rămas cumva prieteni după emisiune, pentru că mie cel puțin Diana mi-a dat impresia că este o persoană care vrea să evolueze și efectiv nu știe, îi trebuie un ghid, cineva care să o îndrume.

Ea are intenții bune și nu știa să și le manifeste și am considerat că este datoria mea de om, prieten, ce eram în momentul ăla, să îi fiu alături, dar asta făceam când vedeam că un om are potențial. Mi se părea drăguț ca eu să am răbdare ca acel om să își atingă potențialul. Nu era un rol, așa simțeam eu”, a declarat Andi Constantin.

„Eu cred că Hannelore a fost la 5 secunde de a fi asumată în ceea ce simte, nu în ceea ce face. La modul să spună că asta s-a întâmplat, să își asume ce simte pentru mine și că nu mai vrea să continue relația de acasă.

Cred că era prea multă presiune la momentul ăla, ca să aibă puterea să spună lucrul ăsta la modul ăsta și cumva, când te fofilezi, cazi mai rău, faci mai multe greșeli decât ar fi trebuit.(…) Teama de expunere, de a fi judecată au fost secundele care au sucit-o”, a mărturisit Andi Constantin, în platoul WOWbiz.

